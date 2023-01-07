В соцсетях высмеяли планы Украины напасть на Урал

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), который сказал, что Украина нападет на Урал. Они написали, что у Украины почти нет своего вооружения.
«Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири» — высказался Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале. Журналист сослался на свои источники.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если возникнет необходимость. По его словам, в России будет все больше пожаров, пока не сгорит вся Москва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе конфликта ВСУ ударяли по приграничным регионам РФ — Белгородской, Брянской, Курской областям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Крым и Донбасс, которые вошли в состав РФ. Власти Крыма ответили, что подобные заявления «высосаны из пальца».
Комментаторы посмеялись над планами Гордона
Telegram
Пользователи задались вопросом, какими дронами Украина собирается атаковать Россию
Скриншот Telegram
… другие поддержали
Скриншот Telegram
В Telegram считают, что у ВСУ скоро не останется ракет
Скриншот Telegram
В соцсетях не поверили Гордону
Скриншот Telegram
В Twitter пошутили над Гордоном
Скриншот Twitter
… другие напомнили, что журналист далеко от фронта
Скриншот Twitter
Пользователи считают, что Запад не позволит Украине атаковать РФ
Скриншот Twitter
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Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), который сказал, что Украина нападет на Урал. Они написали, что у Украины почти нет своего вооружения. «Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири» — высказался Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале. Журналист сослался на свои источники. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если возникнет необходимость. По его словам, в России будет все больше пожаров, пока не сгорит вся Москва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе конфликта ВСУ ударяли по приграничным регионам РФ — Белгородской, Брянской, Курской областям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Крым и Донбасс, которые вошли в состав РФ. Власти Крыма ответили, что подобные заявления «высосаны из пальца».