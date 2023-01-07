07 января 2023

В соцсетях высмеяли планы Украины напасть на Урал

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Пользователи соцсетей ответили Дмитрию Гордону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), который сказал, что Украина нападет на Урал. Они написали, что у Украины почти нет своего вооружения.

«Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири» — высказался Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале. Журналист сослался на свои источники.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если возникнет необходимость. По его словам, в России будет все больше пожаров, пока не сгорит вся Москва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе конфликта ВСУ ударяли по приграничным регионам РФ — Белгородской, Брянской, Курской областям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Крым и Донбасс, которые вошли в состав РФ. Власти Крыма ответили, что подобные заявления «высосаны из пальца».

Комментаторы посмеялись над планами Гордона
Пользователи задались вопросом, какими дронами Украина собирается атаковать Россию
… другие поддержали
В Telegram считают, что у ВСУ скоро не останется ракет
В соцсетях не поверили Гордону
В Twitter пошутили над Гордоном
… другие напомнили, что журналист далеко от фронта
Пользователи считают, что Запад не позволит Украине атаковать РФ

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Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), который сказал, что Украина нападет на Урал. Они написали, что у Украины почти нет своего вооружения. «Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири» — высказался Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале. Журналист сослался на свои источники. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если возникнет необходимость. По его словам, в России будет все больше пожаров, пока не сгорит вся Москва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе конфликта ВСУ ударяли по приграничным регионам РФ — Белгородской, Брянской, Курской областям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Крым и Донбасс, которые вошли в состав РФ. Власти Крыма ответили, что подобные заявления «высосаны из пальца».
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