В соцсетях высмеяли планы Украины напасть на Урал

08 января 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей ответили Дмитрию Гордону Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), который сказал, что Украина нападет на Урал. Они написали, что у Украины почти нет своего вооружения. «Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири» — высказался Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале. Журналист сослался на свои источники. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если возникнет необходимость. По его словам, в России будет все больше пожаров, пока не сгорит вся Москва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе конфликта ВСУ ударяли по приграничным регионам РФ — Белгородской, Брянской, Курской областям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Крым и Донбасс, которые вошли в состав РФ. Власти Крыма ответили, что подобные заявления «высосаны из пальца». Комментаторы посмеялись над планами Гордона Telegram Пользователи задались вопросом, какими дронами Украина собирается атаковать Россию Скриншот Telegram … другие поддержали Скриншот Telegram В Telegram считают, что у ВСУ скоро не останется ракет Скриншот Telegram В соцсетях не поверили Гордону Скриншот Telegram В Twitter пошутили над Гордоном Скриншот Twitter … другие напомнили, что журналист далеко от фронта Скриншот Twitter Пользователи считают, что Запад не позволит Украине атаковать РФ Скриншот Twitter

Пользователи соцсети Twitter и мессенджера Telegram высмеяли заявление журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом, террористом и экстремистом), который сказал, что Украина нападет на Урал. Они написали, что у Украины почти нет своего вооружения. «Скоро украинские ракеты, украинские дроны и другое оружие будет утюжить всю Россию и на Урале, и в Сибири» — высказался Гордон в прямом эфире на своем youtube-канале. Журналист сослался на свои источники. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут вторгнуться на территорию РФ, если возникнет необходимость. По его словам, в России будет все больше пожаров, пока не сгорит вся Москва. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ходе конфликта ВСУ ударяли по приграничным регионам РФ — Белгородской, Брянской, Курской областям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах вернуть Крым и Донбасс, которые вошли в состав РФ. Власти Крыма ответили, что подобные заявления «высосаны из пальца».