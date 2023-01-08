08 января 2023
07 января 2023

В челябинском селе под снегом нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция
Челябинские полицейские устанавливают личность погибшего Фото:

В лесу у села Тюбук Челябинской области под снегом нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предположительно, мужчина погиб еще осенью прошлого года.

«Труп нашли в полутора километрах от села. Он вмерз в снег. Личность погибшего еще не установлена», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в Тюбуке пропавших нет. После установления личности погибшего будут искать его место жительства.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что мероприятия, направленные на установление личности погибшего, уже проводятся.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В лесу у села Тюбук Челябинской области под снегом нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предположительно, мужчина погиб еще осенью прошлого года. «Труп нашли в полутора километрах от села. Он вмерз в снег. Личность погибшего еще не установлена», — рассказал источник. По данным URA.RU, в Тюбуке пропавших нет. После установления личности погибшего будут искать его место жительства. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что мероприятия, направленные на установление личности погибшего, уже проводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...