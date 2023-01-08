В челябинском селе под снегом нашли труп

Челябинские полицейские устанавливают личность погибшего
В лесу у села Тюбук Челябинской области под снегом нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предположительно, мужчина погиб еще осенью прошлого года.
«Труп нашли в полутора километрах от села. Он вмерз в снег. Личность погибшего еще не установлена», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в Тюбуке пропавших нет. После установления личности погибшего будут искать его место жительства.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что мероприятия, направленные на установление личности погибшего, уже проводятся.
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