Челябинского экс-силовика Савоськина начали судить по новому эпизоду

Бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Челябинска Алексея Савоськина, отбывающего срок за превышение полномочий и получение взяток, начали судить по новому коррупционному эпизоду. Информация появилась в базе Калининского райсуда. В пресс-службе суда подтвердили, что речь идет именно о новом преступлении.
«В суд поступило дело по п.»в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) в отношении Савоськина. Это новое уголовное дело в его отношении», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
По данным URA.RU, новое дело касается получения Савоськиным взятки от одного из предпринимателей. Силовику (на момент совершения преступления Савоськин был действующим сотрудником) заплатили более 200 тысяч рублей. За это он вернул бизнесмену изъятую в ходе оперативных мероприятий табачную продукцию. По новому уголовному делу Савоськину грозит срок от семи до двенадцати лет.
Савоськин попал под следствие зимой 2023 года. В феврале его задержали сотрудники УФСБ по региону и обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, он возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера фирмы, которой управлял его товарищ. Таким образом они надавили на женщину, и она переписала на коммерсанта квартиру и отдала ему несколько миллионов рублей. В результате внутренней проверки дело, которое возбудил Савоськин, было признано незаконным. Офицер же попал под следствие и был уволен по отрицательным основаниям. В ходе следствия Савоськин пошел на сделку и дополнительно признался в получении взяток.
В апреле 2024 года Савоськину вынесли приговор. Его признали виновным по всем пунктам обвинения и отправили в колонию общего режима на три с половиной года. Также его лишили звания «капитана». Оспорить вердикт у бывшего офицера не получилось.
Наказание Савоськин отбывает в ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области, известной в народе как «Красная утка». Специфика колонии заключается в том, что там сидят бывшие лишившиеся своих постов прокуроры, судьи, полицейские, сотрудники спецслужб и лица без погон, имевшие доступ к государственной тайне.
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