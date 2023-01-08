08 января 2023

Больше 18 тысяч екатеринбуржцев обратились в скорую помощь в новогодние праздники

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, скорая помощь, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик
Врачи подвели итоги новогодних праздников в Екатеринбурге Фото:

За первые восемь дней 2023 года в скорую помощь поступило 18 350 звонков от горожан. Чаще всего звонили горожане с признаками ОРВИ, на втором месте — те, кто получил травмы. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавврача МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов.

«Наша работа немного зависит от праздничных дней, в общем и целом работу в новогодние праздники можно считать стабильной. Всего за эти дни зарегистрировано 18 250 обращений, из них 11,5 тысячи закончились выполнением выездов к гражданам. 2500 тысяч из тех, кому требовалась помощь, — дети», — рассказал Рузанов.

Больше всего обращений от горожан были связаны с ОРВИ, гриппом и пневмонией. Уровень заболеваемости хоть и снизился на 20% по сравнению с концом 2022-го года, но все равно остается высоким. Порядка 1000 вызовов были связаны с травмами, из них 200 бытовых, 220 криминальных, а остальные — уличные. 51 человеку медики оказали помощь после ДТП. Также в городе зафиксировали 39 случаев переохлаждения, все они связаны с употреблением алкоголя.

Новогодние каникулы были в России с 31 декабря по 9 января. В первый рабочий день после новогодних каникул следует плавно входить в работоспособное состояние, а не сразу хвататься за решение всех дел сразу, ранее советовали психологи.

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За первые восемь дней 2023 года в скорую помощь поступило 18 350 звонков от горожан. Чаще всего звонили горожане с признаками ОРВИ, на втором месте — те, кто получил травмы. Об этом на пресс-конференции рассказал замглавврача МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов. «Наша работа немного зависит от праздничных дней, в общем и целом работу в новогодние праздники можно считать стабильной. Всего за эти дни зарегистрировано 18 250 обращений, из них 11,5 тысячи закончились выполнением выездов к гражданам. 2500 тысяч из тех, кому требовалась помощь, — дети», — рассказал Рузанов. Больше всего обращений от горожан были связаны с ОРВИ, гриппом и пневмонией. Уровень заболеваемости хоть и снизился на 20% по сравнению с концом 2022-го года, но все равно остается высоким. Порядка 1000 вызовов были связаны с травмами, из них 200 бытовых, 220 криминальных, а остальные — уличные. 51 человеку медики оказали помощь после ДТП. Также в городе зафиксировали 39 случаев переохлаждения, все они связаны с употреблением алкоголя. Новогодние каникулы были в России с 31 декабря по 9 января. В первый рабочий день после новогодних каникул следует плавно входить в работоспособное состояние, а не сразу хвататься за решение всех дел сразу, ранее советовали психологи.
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