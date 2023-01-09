Груз весом 500 килограмм отправили для бойцов разведки и пехоты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Волонтеры и семей мобилизованных отправили 500 килограмм груза для бойцов разведки и пехоты в ЛНР. Необходимое снаряжение и еда были отправлены по запросу, рассказала URA.RU волонтер Надежда Солдатенкова, организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.

«Сегодня загрузили для отрядов разведки и пехоты груз весом 500 килограмм, машина пойдет из Челябинска в Луганскую область на передовую. Это личные посылки от семей бойцам и помощь от нашего движения», — сообщила Солдатенкова.

Бойцам на передовую в ЛНР доставят инструменты, рации, тепловые пушки, бензопилы и газовые горелки, баллончики, батарейки и аккумуляторы. Еще мобилизованным землякам волонтеры отправили средства от простуды, теплую одежду и зимнюю обувь. Из еды: тушенку, сгущенку, подсолнечное масло, чай, кофе, горячий шоколад, печенье и конфеты. Также в груз были включены новогодние подарки для ребят из детского дома ЛНР.

Также были отправлены новогодние подарки ребятам в детский дом ЛНР Фото: Надежда Солдатенкова

В груз были включены личные посылки от семей бойцам и помощь от движения «ZOV Челябинск» Фото: Надежда Солдатенкова