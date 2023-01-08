Свердловский депутат ГД показала письмо в СК, после которого на Смольянинова возбудили дело

09 января 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева жестко раскритиковала высказывание актера Артура Смольянинова, который поддержал уничтожение России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева вместе с коллегой Бийсултаном Хамзаевым написали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за желание воевать на стороне Украины. Об этом Рябцева сообщила в своем telegram-канале. «Совместный с уважаемым Бийсултаном Хамзаевым депутатский запрос по русофобу Смольянинову отправили утром еще до заявления главы СК Александра Бастрыкина, ну да ничего, лишним не будет. Следственный комитет сработал на опережение, всегда бы так», — написала Рябцева. Ранее актер из России Артур Смольянинов высказался о желании вступить в украинские силы, чтобы воевать на поле боя против России. 9 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. После 24 февраля артист уехал из России. В этот день РФ начала проведение специальной военной операции на территории Украины по указу президента страны Владимира Путина. Рябцева уже комментировала скандальные заявления о России Смольянинова. «Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат. Депутаты попросили проверить высказывание Смольянинова на нарушение нескольких статей уголовного кодекса РФ Фото из telegram-канала Жанны Рябцевой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева вместе с коллегой Бийсултаном Хамзаевым написали письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за желание воевать на стороне Украины. Об этом Рябцева сообщила в своем telegram-канале. «Совместный с уважаемым Бийсултаном Хамзаевым депутатский запрос по русофобу Смольянинову отправили утром еще до заявления главы СК Александра Бастрыкина, ну да ничего, лишним не будет. Следственный комитет сработал на опережение, всегда бы так», — написала Рябцева. Ранее актер из России Артур Смольянинов высказался о желании вступить в украинские силы, чтобы воевать на поле боя против России. 9 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. После 24 февраля артист уехал из России. В этот день РФ начала проведение специальной военной операции на территории Украины по указу президента страны Владимира Путина. Рябцева уже комментировала скандальные заявления о России Смольянинова. «Гражданин Смольянинов, по сути, поддерживает уничтожение страны, высказываясь о „радиактивном пепле на месте России“. Это смерть почти 150 миллионов человек, включая женщин, детей и стариков», — заявила депутат.