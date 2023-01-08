В Перми за шесть миллионов продается завод по переработке стекла

09 января 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Предприятие принимает и перерабатывает отходы стекла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми выставлен на продажу завод по закупке, переработке и продаже отходов стекла. Бизнес работает восемь лет и продается почти за шесть миллионов рублей. Подробная информация об активе опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Цена включает в себя всю информацию о бизнесе, а также расположенное на арендованной бетонированной площадке имущество. Весы автомобильные на 30 тонн, опора для весов, утепленный и обогреваемый вагон-бытовка, навес и металлические контейнеры», — сообщается в объявлении. Уточняется, что все оборудование и площадку можно использовать для перевалки любых химически неактивных материалов. Причиной продажи собственник называет занятостью другим бизнес-проектом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается мусоросжигательный завод с лицензией на сбор и утилизацию отходов. Стоимость предприятия — 25 миллионов рублей.

В Перми выставлен на продажу завод по закупке, переработке и продаже отходов стекла. Бизнес работает восемь лет и продается почти за шесть миллионов рублей. Подробная информация об активе опубликована в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Цена включает в себя всю информацию о бизнесе, а также расположенное на арендованной бетонированной площадке имущество. Весы автомобильные на 30 тонн, опора для весов, утепленный и обогреваемый вагон-бытовка, навес и металлические контейнеры», — сообщается в объявлении. Уточняется, что все оборудование и площадку можно использовать для перевалки любых химически неактивных материалов. Причиной продажи собственник называет занятостью другим бизнес-проектом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается мусоросжигательный завод с лицензией на сбор и утилизацию отходов. Стоимость предприятия — 25 миллионов рублей.