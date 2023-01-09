Дом блогера сгорел 31 декабря 2022 года Фото: telegram-канал «HiMan в бункере»

Блогер HiMan (настоящее имя — Андрей Ширгин) сообщил, что подписчики скинули ему около двух миллионов рублей на восстановление сгоревшего трехэтажного дома в Екатеринбурге. Ранее он говорил, что на ремонт уйдет около трех миллионов рублей.

«Очень много головной боли возникло за маленький промежуток времени и из-за этого не получается подсчитать точную сумму пожертвований. На данный момент в сумме скинули примерно два миллиона рублей. Я безумно благодарен вам», — написал блогер в своем telegram-канале «HiMan в бункере».

Ширгин рассказал, что без поддержки своих зрителей ушел бы в депрессию. «Я не знаю, что было бы дальше. Осталось собрать немного и дом будет таким, каким был до пожара», — добавил HiMan.

Дом блогера из Новосибирска площадью 300 квадратных метров сгорел 31 декабря 2022 года. Рано утром его подписчики писали ему об этом. Но HiMan спал. Об инциденте он узнал от своего друга, который сумел дозвониться до него.

Позднее он объявил о сборе денежных средств на восстановление сгоревшего дома. Он пояснял, что ему понадобится около трех миллионов рублей. В начале текущего года ему удалось собрать около 1,5 млн рублей.

У блогера HiMan более 18 миллионов подписчиков на YouTube. Он известен своими необычными экспериментами: проверками мифов и челленджами. Его ролики стабильно набирают более одного миллиона просмотров.

Блогер в своем telegram-канале написал, что начал снимать видео Фото: telegram-канал «HiMan в бункере»