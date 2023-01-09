09 января 2023

Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в екатеринбургском колледже

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в Уральском политехе Фото:

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в Уральском политехническом колледже. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«На место происшествия для координации деятельности прибывших спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 10 января 2023 года в подсобном помещении здания Уральского политехнического колледжа произошло возгорание электрооборудования. Из здания были эвакуированы 92 студента и преподавателя учебного заведения. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В настоящее время пожар потушен.

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в Уральском политехническом колледже. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «На место происшествия для координации деятельности прибывших спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 10 января 2023 года в подсобном помещении здания Уральского политехнического колледжа произошло возгорание электрооборудования. Из здания были эвакуированы 92 студента и преподавателя учебного заведения. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В настоящее время пожар потушен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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