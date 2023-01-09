Прокуратура взяла под контроль расследование пожара в екатеринбургском колледже

10 января 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в Уральском политехе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в Уральском политехническом колледже. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «На место происшествия для координации деятельности прибывших спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 10 января 2023 года в подсобном помещении здания Уральского политехнического колледжа произошло возгорание электрооборудования. Из здания были эвакуированы 92 студента и преподавателя учебного заведения. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В настоящее время пожар потушен.

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в Уральском политехническом колледже. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре. «На место происшествия для координации деятельности прибывших спасательных и оперативных служб выезжал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 10 января 2023 года в подсобном помещении здания Уральского политехнического колледжа произошло возгорание электрооборудования. Из здания были эвакуированы 92 студента и преподавателя учебного заведения. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. В настоящее время пожар потушен.