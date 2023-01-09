Пермские депутаты потратят миллионы на работу со СМИ

Городская дума Перми потратит 10 миллионов на работу с телеканалами и газетами

10 января 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Гордума Перми потратит миллионы на новости о городе и депутатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская городская дума проводит закупку на услуги по информированию о своей деятельности жителей Прикамья через средства массовой информации. Всего на сайте госзакупок появилось три лота на услуги теле- и радиоканалов и печатных изданий, общая сумма начальной цены составляет более 10 миллионов рублей. «Исполнитель обеспечивает размещение информационных материалов, подготовленных по заявкам заказчика, в программе трех телеканалов», — указано в техзадании. В услуги входят создание и размещение новостей и видеоматериалов, всего 1660 единиц разного хронометража. Дата окончания приема заявок — 17 января, начальная цена — 4,98 млн рублей. Начальная цена на услуги периодических печатных СМИ указана в размере 4,5 млн рублей, подача заявок закончится 11 января. Всего будет выбрано восемь изданий по указанным в техзадании характеристикам. Аудиоролики, новости и программы о событиях города и работе депутатов на радио планируется размещать не менее чем на семи каналах. Стартовая цена — 708 тыс. рублей, прием заявок ведется до 20 января. Исполнители приступят к работам с даты заключения контрактов до дня исполнения обязательств сторонами, срок окончания указан до 25 декабря 2023 года. Финансирование исполнения контрактов будет происходить из бюджета города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермская городская дума проводит закупку на услуги по информированию о своей деятельности жителей Прикамья через средства массовой информации. Всего на сайте госзакупок появилось три лота на услуги теле- и радиоканалов и печатных изданий, общая сумма начальной цены составляет более 10 миллионов рублей. «Исполнитель обеспечивает размещение информационных материалов, подготовленных по заявкам заказчика, в программе трех телеканалов», — указано в техзадании. В услуги входят создание и размещение новостей и видеоматериалов, всего 1660 единиц разного хронометража. Дата окончания приема заявок — 17 января, начальная цена — 4,98 млн рублей. Начальная цена на услуги периодических печатных СМИ указана в размере 4,5 млн рублей, подача заявок закончится 11 января. Всего будет выбрано восемь изданий по указанным в техзадании характеристикам. Аудиоролики, новости и программы о событиях города и работе депутатов на радио планируется размещать не менее чем на семи каналах. Стартовая цена — 708 тыс. рублей, прием заявок ведется до 20 января. Исполнители приступят к работам с даты заключения контрактов до дня исполнения обязательств сторонами, срок окончания указан до 25 декабря 2023 года. Финансирование исполнения контрактов будет происходить из бюджета города.