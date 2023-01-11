Семья погибшей свердловчанки, у которой остались пятеро детей, устраивала шумные праздники

Семья Любови Белюшиной готовила шашлыки, приглашая друзей Денис Моргунов © URA.RU

Семья свердловчанки Любови Белюшиной, чье тело нашли на Режевском тракте, устраивала праздники в своем доме, приглашая друзей и соседей. Об этом URA.RU сообщила жительница села Коптелово. Пятерых детей свердловчанки пришлось забрать органам опеки, а ее мужа задержали силовики.

«Бывает, прохожу мимо – вижу, что летом всегда праздновали в своей ограде какие-то события, жарили шашлыки. Друзья у них всегда были, соседи», – сообщила собеседница URA.RU.

Она отметила, что дети проводили время вместе с родителями. Соседи никогда не находили повода пожаловаться на семью.

Белюшина бесследно пропала 22 декабря, о чем в полицию сообщил ее муж Александр. Силовики и волонтеры из поисковых отрядов несколько недель прочесывали лес, и в январе обнаружили тело Белюшиной. Ее мужа несколько раз вызывали на полиграф, после чего он был задержан.