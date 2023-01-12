Американская поддержка Украины усугубляет проблему с коррупцией в стране. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Наши подарки только порождают больше коррупции [на Украине], чем было бы без нашего вмешательства», — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он рассказал, что США создают на Украине экономику, которая целиком зависит от американской помощи.
Ранее конгрессвумен от республиканцев Марджори Грин заявляла, что США настаивают на ужесточении контроля за финансовой помощью, которая направляется на Украину. В то же время, по мнению экспертов, Белый дом опасается аудита, потому что могут вскрыться случаи коррупции на Украине, сообщает RT.
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Американская поддержка Украины усугубляет проблему с коррупцией в стране. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Наши подарки только порождают больше коррупции [на Украине], чем было бы без нашего вмешательства», — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он рассказал, что США создают на Украине экономику, которая целиком зависит от американской помощи. Ранее конгрессвумен от республиканцев Марджори Грин заявляла, что США настаивают на ужесточении контроля за финансовой помощью, которая направляется на Украину. В то же время, по мнению экспертов, Белый дом опасается аудита, потому что могут вскрыться случаи коррупции на Украине, сообщает RT.