Дискредитировавший армию певец даст концерт на площадке опального свердловского директора

В Екатеринбурге пройдет концерт группы «Курары» в креативном кластере «Л52»

12 января 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

На концерт «Курары» смогут попасть всего лишь 150 человек Фото: Дарья Попова © URA.RU Группа «Курара», которую возглавляет солист Олег Ягодин, осужденный летом 2022 года за дискредитацию армии РФ, даст концерт в креативном кластере «Л52» в Екатеринбурге. Ранее эту площадку презентовал директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев, попавший под нападки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информация о мероприятии появилась в telegram-канале МИЕ. «10 февраля в 19:00 зал физиотерапии в бывшем пространстве поликлиники на Ленина, 52 станет сценой для любимой многими екатеринбургской рок-группы „Курара“.„Втемную“ — новая специальная программа — только для своих», — заявляют организаторы. Концерт проведут в двухуровневом зале с панорамными окнами в «Л52». Купить билет можно за две тысячи рублей, в день концерта — за 2200 рублей. Попасть на выступление смогут лишь 150 человек. Летом 2022 года лидера группы «Курара» Олега Ягодина признали виновным в дискредитации армии РФ и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ягодин нелицеприятно выразился об ВС РФ во время музыкального фестиваля Ural Music Night . За дискредитацию армии также будут судить и директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева — решение суд примет 13 января. При этом Пушкарева пытается уволить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который считает, что глава музея якобы работает на иностранные спецслужбы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа «Курара», которую возглавляет солист Олег Ягодин, осужденный летом 2022 года за дискредитацию армии РФ, даст концерт в креативном кластере «Л52» в Екатеринбурге. Ранее эту площадку презентовал директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев, попавший под нападки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информация о мероприятии появилась в telegram-канале МИЕ. «10 февраля в 19:00 зал физиотерапии в бывшем пространстве поликлиники на Ленина, 52 станет сценой для любимой многими екатеринбургской рок-группы „Курара“.„Втемную“ — новая специальная программа — только для своих», — заявляют организаторы. Концерт проведут в двухуровневом зале с панорамными окнами в «Л52». Купить билет можно за две тысячи рублей, в день концерта — за 2200 рублей. Попасть на выступление смогут лишь 150 человек. Летом 2022 года лидера группы «Курара» Олега Ягодина признали виновным в дискредитации армии РФ и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ягодин нелицеприятно выразился об ВС РФ во время музыкального фестиваля Ural Music Night. За дискредитацию армии также будут судить и директора музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева — решение суд примет 13 января. При этом Пушкарева пытается уволить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который считает, что глава музея якобы работает на иностранные спецслужбы.