Свердловский мэр нашел способ круглосуточно следить за городом в режиме онлайн. Видео

Мэр Андрей Ярославцев установил видеонаблюдение за Качканаром в режиме онлайн

13 января 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Мэр Качканара подключил компьютер к городским камерам видеонаблюдения Фото: Анна Майорова © URA.RU Рабочий компьютер главы Качканара (Свердловская область) Андрея Ярославцева подключили к городским камерам видеонаблюдения. Так, по словам мэра, он сможет следить за всеми ключевыми объектами в режиме онлайн. «Подключил компьютер к камерам видеонаблюдения в городе. Теперь могу смотреть за ключевыми объектами в режиме онлайн», — сказал мэр в видео, которое опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте». По данным мэра, в Качканарском городском округе установлено 88 камер видеонаблюдения. Жители города в комментариях под постом мэра написали, что рады такому решению. «Отлично! Все под контролем!», — написала Татьяна П.

Рабочий компьютер главы Качканара (Свердловская область) Андрея Ярославцева подключили к городским камерам видеонаблюдения. Так, по словам мэра, он сможет следить за всеми ключевыми объектами в режиме онлайн. «Подключил компьютер к камерам видеонаблюдения в городе. Теперь могу смотреть за ключевыми объектами в режиме онлайн», — сказал мэр в видео, которое опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте». По данным мэра, в Качканарском городском округе установлено 88 камер видеонаблюдения. Жители города в комментариях под постом мэра написали, что рады такому решению. «Отлично! Все под контролем!», — написала Татьяна П.