Мэр Качканара подключил компьютер к городским камерам видеонаблюдения
Рабочий компьютер главы Качканара (Свердловская область) Андрея Ярославцева подключили к городским камерам видеонаблюдения. Так, по словам мэра, он сможет следить за всеми ключевыми объектами в режиме онлайн.
«Подключил компьютер к камерам видеонаблюдения в городе. Теперь могу смотреть за ключевыми объектами в режиме онлайн», — сказал мэр в видео, которое опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».
По данным мэра, в Качканарском городском округе установлено 88 камер видеонаблюдения. Жители города в комментариях под постом мэра написали, что рады такому решению. «Отлично! Все под контролем!», — написала Татьяна П.
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