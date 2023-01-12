12 января 2023

Свердловский мэр нашел способ круглосуточно следить за городом в режиме онлайн. Видео

Мэр Андрей Ярославцев установил видеонаблюдение за Качканаром в режиме онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, камера наблюдения, видеофиксация, видеофиксация правонарушений
Мэр Качканара подключил компьютер к городским камерам видеонаблюдения Фото:

Рабочий компьютер главы Качканара (Свердловская область) Андрея Ярославцева подключили к городским камерам видеонаблюдения. Так, по словам мэра, он сможет следить за всеми ключевыми объектами в режиме онлайн.

«Подключил компьютер к камерам видеонаблюдения в городе. Теперь могу смотреть за ключевыми объектами в режиме онлайн», — сказал мэр в видео, которое опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным мэра, в Качканарском городском округе установлено 88 камер видеонаблюдения. Жители города в комментариях под постом мэра написали, что рады такому решению. «Отлично! Все под контролем!», — написала Татьяна П.

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Рабочий компьютер главы Качканара (Свердловская область) Андрея Ярославцева подключили к городским камерам видеонаблюдения. Так, по словам мэра, он сможет следить за всеми ключевыми объектами в режиме онлайн. «Подключил компьютер к камерам видеонаблюдения в городе. Теперь могу смотреть за ключевыми объектами в режиме онлайн», — сказал мэр в видео, которое опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте». По данным мэра, в Качканарском городском округе установлено 88 камер видеонаблюдения. Жители города в комментариях под постом мэра написали, что рады такому решению. «Отлично! Все под контролем!», — написала Татьяна П.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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