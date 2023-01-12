Мэр из ХМАО пожаловался, что не смог попасть на премьеру фильма о Чебурашке

13 января 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Мэр Урая посетовал, что не смог попасть на премьеру «Чебурашки» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов посетовал, что не смог попасть на премьеру собравшего рекордные просмотры в кинотеатрах отечественного фильма «Чебурашка». Он признался в этом во время прямого эфира с жителями города на своей официальной странице «ВКонтакте». «В нашем кинотеатре, можно сказать, аншлаги — на каждом сеансе билет не купить. Скажу честно, попасть не смог, пока не удалось посмотреть, но, чем сложнее попасть, тем интереснее становится», — поделился Тимур Закирзянов. Он добавил, что во время праздничных каникул фильм посмотрели более 4000 жителей Урая — это 10% от всего населения города, включая новорожденных и лиц преклонного возраста. «Судя по отзывам, картина людям понравилась. Мне, родившемуся в СССР и выросшему на этих мультфильмах, любопытно посмотреть, какие смыслы вложили сегодняшние режиссеры-постановщики в интересную добрую историю. Обязательно найду время и схожу в кино», — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО предпочли смотреть в кинотеатрах «Чебурашку» вместо нового фильма Гая Ричи. С начала показов картину посмотрело около 120 тысяч югорчан.

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов посетовал, что не смог попасть на премьеру собравшего рекордные просмотры в кинотеатрах отечественного фильма «Чебурашка». Он признался в этом во время прямого эфира с жителями города на своей официальной странице «ВКонтакте». «В нашем кинотеатре, можно сказать, аншлаги — на каждом сеансе билет не купить. Скажу честно, попасть не смог, пока не удалось посмотреть, но, чем сложнее попасть, тем интереснее становится», — поделился Тимур Закирзянов. Он добавил, что во время праздничных каникул фильм посмотрели более 4000 жителей Урая — это 10% от всего населения города, включая новорожденных и лиц преклонного возраста. «Судя по отзывам, картина людям понравилась. Мне, родившемуся в СССР и выросшему на этих мультфильмах, любопытно посмотреть, какие смыслы вложили сегодняшние режиссеры-постановщики в интересную добрую историю. Обязательно найду время и схожу в кино», — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО предпочли смотреть в кинотеатрах «Чебурашку» вместо нового фильма Гая Ричи. С начала показов картину посмотрело около 120 тысяч югорчан.