Алексей Текслер посетил челябинский завод «ЛД Pride» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор области Алексей Текслер посетил челябинский завод «ЛД Pride», чья трубопроводная арматура сумела потеснить продукцию конкурентов из Европы и Китая. Об этом 13 января URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В области реализуется комплекс мер поддержки наших импортозамещающих производств. И сейчас мы видим одно из предприятий, которое активно включилось в эту работу. Вся продукция „ЛД Pride“ — это то, что еще пять лет назад завозилось из-за границы: из Европы и Китая», — заявил Текслер.

В группу компаний LD входят пять промышленных предприятий, на которых трудится более двух тысяч человек. Это «ЛД Прайд», «Челябинскспецгражданстрой», Челябинский фланцевый завод, «Форс продакшн» и ЛД «Фитинг». Сегодня челябинское предприятие — один из лидеров в стране по производству арматуры и кранов разных размеров. Ее продукция используется при строительстве водоводов и газовых сетей.

Губернатор пояснил, что группа компаний на конкурсной основе воспользовалась несколькими мерами господдержки. В частности, заводы группы являются участниками нацпроекта «Производительность труда», что позволило увеличить выпуск продукции.

За последние годы благодаря холдингу доля российской стальных шаровых кранов на рынке выросла с 30% до 90%. Практически полностью произошло замещение производителей из Финляндии, Дании, Украины и Китая. Кроме того, «ЛД Pride» стало первым предприятием в РФ по объему латунной арматуры, заместив поставщиков из Италии и Китая.

В линейке продукции значатся латунные краны, стальные шаровые краны и затворы Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Продукцией предприятий пользуются крупные игроки: ММК, Газпром, УГМК, ПО «Маяк» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Заводы группы являются участниками нацпроекта «Производительность труда» Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области