В свердловском городе нашли труп женщины в сгоревшем доме. Фото

15 января 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

При пожаре в Нижней Туре нашли труп женщины (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Нижней Туре (Свердловская область) сгорел двухэтажный частный дом. К месту происшествия прибыли спасатели и эвакуировали 10 человек, однако при тушении был обнаружен труп женщины, сообщили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». «По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации жителей, в следствии чего было эвакуировано 10 человек, местонахождение еще одного жителя устанавливается. В ходе тушения дома был обнаружен труп женщины, личность которой не установлена. Всего в доме проживало 15 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар произошел примерно в 10 утра 14 января. Следственно-оперативная группы выясняет причины пожара. Дальнейшие обстоятельства происшествия появятся позднее, дополнили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: сообщество «На страже порядка|Качканар» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «На страже порядка|Качканар» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «На страже порядка|Качканар» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижней Туре (Свердловская область) сгорел двухэтажный частный дом. К месту происшествия прибыли спасатели и эвакуировали 10 человек, однако при тушении был обнаружен труп женщины, сообщили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». «По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации жителей, в следствии чего было эвакуировано 10 человек, местонахождение еще одного жителя устанавливается. В ходе тушения дома был обнаружен труп женщины, личность которой не установлена. Всего в доме проживало 15 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар произошел примерно в 10 утра 14 января. Следственно-оперативная группы выясняет причины пожара. Дальнейшие обстоятельства происшествия появятся позднее, дополнили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.