14 января 2023
13 января 2023

В свердловском городе нашли труп женщины в сгоревшем доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, взрыв, обстрел, пожарные
При пожаре в Нижней Туре нашли труп женщины (архивное фото) Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) сгорел двухэтажный частный дом. К месту происшествия прибыли спасатели и эвакуировали 10 человек, однако при тушении был обнаружен труп женщины, сообщили в пресс-службе МО МВД «Качканарский».

«По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации жителей, в следствии чего было эвакуировано 10 человек, местонахождение еще одного жителя устанавливается. В ходе тушения дома был обнаружен труп женщины, личность которой не установлена. Всего в доме проживало 15 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел примерно в 10 утра 14 января. Следственно-оперативная группы выясняет причины пожара. Дальнейшие обстоятельства происшествия появятся позднее, дополнили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Нижней Туре (Свердловская область) сгорел двухэтажный частный дом. К месту происшествия прибыли спасатели и эвакуировали 10 человек, однако при тушении был обнаружен труп женщины, сообщили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». «По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации жителей, в следствии чего было эвакуировано 10 человек, местонахождение еще одного жителя устанавливается. В ходе тушения дома был обнаружен труп женщины, личность которой не установлена. Всего в доме проживало 15 человек», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пожар произошел примерно в 10 утра 14 января. Следственно-оперативная группы выясняет причины пожара. Дальнейшие обстоятельства происшествия появятся позднее, дополнили в пресс-службе МО МВД «Качканарский». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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