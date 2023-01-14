14 января 2023
13 января 2023

При пожаре в двухэтажном доме в свердловском городе увеличилось число погибших. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, пожар, огонь, окна без стекол
Ранее сообщалось, что в пожаре погиб только один человек Фото:

В поселке Ис Нижней Туры (Свердловская область) при пожаре в жилом двухэтажном доме по улице Ленина погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в СК по Свердловской области. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем.

«При пожаре в жилом доме в Нижней Туре погибли два человека. Тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. «Точные причины возгорания выясняются», — добавили в СК.

Силовики считают, что погибшими могли оказаться две пенсионерки, которые проживали в соседних квартирах. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются», — отметил Горелых.

Пожар произошел 14 января около 10 утра. В пресс-службе МО МВД «Качканарский» сообщали, что при тушении пожара обнаружен труп женщины. Также спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали десять человек.

Инцидент произошел 14 января в Нижней Туре
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В поселке Ис Нижней Туры (Свердловская область) при пожаре в жилом двухэтажном доме по улице Ленина погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в СК по Свердловской области. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем. «При пожаре в жилом доме в Нижней Туре погибли два человека. Тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении ведомства. По версии следователей, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. «Точные причины возгорания выясняются», — добавили в СК. Силовики считают, что погибшими могли оказаться две пенсионерки, которые проживали в соседних квартирах. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются», — отметил Горелых. Пожар произошел 14 января около 10 утра. В пресс-службе МО МВД «Качканарский» сообщали, что при тушении пожара обнаружен труп женщины. Также спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали десять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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