В поселке Ис Нижней Туры (Свердловская область) при пожаре в жилом двухэтажном доме по улице Ленина погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в СК по Свердловской области. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем.
«При пожаре в жилом доме в Нижней Туре погибли два человека. Тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следователей, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. «Точные причины возгорания выясняются», — добавили в СК.
Силовики считают, что погибшими могли оказаться две пенсионерки, которые проживали в соседних квартирах. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются», — отметил Горелых.
Пожар произошел 14 января около 10 утра. В пресс-службе МО МВД «Качканарский» сообщали, что при тушении пожара обнаружен труп женщины. Также спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали десять человек.
Инцидент произошел 14 января в Нижней Туре
Фото: СК РФ по Свердловской области
Фото: СК РФ по Свердловской области
Фото: СК РФ по Свердловской области
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В поселке Ис Нижней Туры (Свердловская область) при пожаре в жилом двухэтажном доме по улице Ленина погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в СК по Свердловской области. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем. «При пожаре в жилом доме в Нижней Туре погибли два человека. Тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти», — говорится в сообщении ведомства. По версии следователей, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. «Точные причины возгорания выясняются», — добавили в СК. Силовики считают, что погибшими могли оказаться две пенсионерки, которые проживали в соседних квартирах. Об этом заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются», — отметил Горелых. Пожар произошел 14 января около 10 утра. В пресс-службе МО МВД «Качканарский» сообщали, что при тушении пожара обнаружен труп женщины. Также спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали десять человек.