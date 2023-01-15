Пермский работодатель удержал зарплату работника из-за формы

Пермская охранная организация после увольнения своего сотрудника не выплатила часть положенной зарплаты. Работодатель удержал часть выплат в счет выданной формы и за время прохождения охранником проверки, сообщается на сайте инспекции Роструда в Пермском крае.
«По результатам взаимодействия с обществом было установлено, что при увольнении из причитающихся сумм работодатель в нарушение требований ст. 137, 198, 199 ТК РФ удержал оплату за прохождение периодической проверки охранников. Также в нарушение ст. 137 ТК РФ Общество удержало стоимость вещевого имущества (форма)», — говорится на сайте.
Инспекция направила в адрес ЧОПа предостережение об ответственности за нарушение права рабочих. После этого работодатель выплатил удержанную часть зарплаты.
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