15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Пермский работодатель удержал зарплату работника из-за формы

© Служба новостей «URA.RU»
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После предупреждения инспекции зарплату работнику выплатили Фото:

Пермская охранная организация после увольнения своего сотрудника не выплатила часть положенной зарплаты. Работодатель удержал часть выплат в счет выданной формы и за время прохождения охранником проверки, сообщается на сайте инспекции Роструда в Пермском крае.

«По результатам взаимодействия с обществом было установлено, что при увольнении из причитающихся сумм работодатель в нарушение требований ст. 137, 198, 199 ТК РФ удержал оплату за прохождение периодической проверки охранников. Также в нарушение ст. 137 ТК РФ Общество удержало стоимость вещевого имущества (форма)», — говорится на сайте.

Инспекция направила в адрес ЧОПа предостережение об ответственности за нарушение права рабочих. После этого работодатель выплатил удержанную часть зарплаты.

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Пермская охранная организация после увольнения своего сотрудника не выплатила часть положенной зарплаты. Работодатель удержал часть выплат в счет выданной формы и за время прохождения охранником проверки, сообщается на сайте инспекции Роструда в Пермском крае. «По результатам взаимодействия с обществом было установлено, что при увольнении из причитающихся сумм работодатель в нарушение требований ст. 137, 198, 199 ТК РФ удержал оплату за прохождение периодической проверки охранников. Также в нарушение ст. 137 ТК РФ Общество удержало стоимость вещевого имущества (форма)», — говорится на сайте. Инспекция направила в адрес ЧОПа предостережение об ответственности за нарушение права рабочих. После этого работодатель выплатил удержанную часть зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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