Пермский работодатель удержал зарплату работника из-за формы

16 января 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

После предупреждения инспекции зарплату работнику выплатили Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермская охранная организация после увольнения своего сотрудника не выплатила часть положенной зарплаты. Работодатель удержал часть выплат в счет выданной формы и за время прохождения охранником проверки, сообщается на сайте инспекции Роструда в Пермском крае. «По результатам взаимодействия с обществом было установлено, что при увольнении из причитающихся сумм работодатель в нарушение требований ст. 137, 198, 199 ТК РФ удержал оплату за прохождение периодической проверки охранников. Также в нарушение ст. 137 ТК РФ Общество удержало стоимость вещевого имущества (форма)», — говорится на сайте. Инспекция направила в адрес ЧОПа предостережение об ответственности за нарушение права рабочих. После этого работодатель выплатил удержанную часть зарплаты.

Пермская охранная организация после увольнения своего сотрудника не выплатила часть положенной зарплаты. Работодатель удержал часть выплат в счет выданной формы и за время прохождения охранником проверки, сообщается на сайте инспекции Роструда в Пермском крае. «По результатам взаимодействия с обществом было установлено, что при увольнении из причитающихся сумм работодатель в нарушение требований ст. 137, 198, 199 ТК РФ удержал оплату за прохождение периодической проверки охранников. Также в нарушение ст. 137 ТК РФ Общество удержало стоимость вещевого имущества (форма)», — говорится на сайте. Инспекция направила в адрес ЧОПа предостережение об ответственности за нарушение права рабочих. После этого работодатель выплатил удержанную часть зарплаты.