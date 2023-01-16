Челябинский депутат Госдумы рассказал, зачем пошел на фронт. Видео

Депутат Госдумы Голиков: Я честно скажу детям, что защищал свою родину

16 января 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

По словам Олега Голикова, депутаты едут в зону СВО не для повышения своего статуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков рассказал URA.RU, зачем отправился на фронт. По его словам, после завершения спецоперации на Украине он сможет с достоинством сказать детям, что защищал родину. «Доказываем сами себе насколько мы можем выполнить, во-первых, боевую задачу, а во-вторых, свой государственный долг перед своими земляками, своей семьей, перед своими детьми, родителями. Чтобы потом, когда вырастут дети, они не спросили: „Папа, нашему государству угрожала опасность. А ты почему убежал в Турцию?“. Я честно и открыто своим детям скажу, что защищал свою родину», — сообщил URA.RU Голиков. По словам депутата, все его коллеги по Госдуме, а также депутаты местного уровня прибыли в зону спецоперации не для повышения своего статуса. По его словам, никто их не тянул и не тащил туда. «Им никто не говорил, мол, вы придете и станете сразу губернаторами, мэрами или главами. Абсолютно этого нет. Ты хочешь разобраться и посмотреть, на что ты способен, и мужик ты или не мужик», — подытожил депутат. Голиков добровольно отправился на фронт в октябре 2022 года. Участвовал в нескольких штурмах, в которых показал свою самоотверженность. В настоящее время он проходит службу в БАРС «Каскад».

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков рассказал URA.RU, зачем отправился на фронт. По его словам, после завершения спецоперации на Украине он сможет с достоинством сказать детям, что защищал родину. «Доказываем сами себе насколько мы можем выполнить, во-первых, боевую задачу, а во-вторых, свой государственный долг перед своими земляками, своей семьей, перед своими детьми, родителями. Чтобы потом, когда вырастут дети, они не спросили: „Папа, нашему государству угрожала опасность. А ты почему убежал в Турцию?“. Я честно и открыто своим детям скажу, что защищал свою родину», — сообщил URA.RU Голиков. По словам депутата, все его коллеги по Госдуме, а также депутаты местного уровня прибыли в зону спецоперации не для повышения своего статуса. По его словам, никто их не тянул и не тащил туда. «Им никто не говорил, мол, вы придете и станете сразу губернаторами, мэрами или главами. Абсолютно этого нет. Ты хочешь разобраться и посмотреть, на что ты способен, и мужик ты или не мужик», — подытожил депутат. Голиков добровольно отправился на фронт в октябре 2022 года. Участвовал в нескольких штурмах, в которых показал свою самоотверженность. В настоящее время он проходит службу в БАРС «Каскад».