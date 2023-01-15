15 января 2023

В ходе спецоперации погиб свердловский солдат из ЧВК «Вагнер». Фото

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Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции погиб житель Верхнего Дуброва (Свердловская область) Анатолий Азаренко. Об этом сообщил глава городского округа Валерий Конопкин в социальной сети «ВКонтакте».

«В ходе СВО погиб наш земляк Анатолий Азаренко 1997 года рождения. В октябре 2022 года мужчина заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб в ходе боев под Артемовском (ДНР) 25 ноября», — рассказал Валерий Конопкин.

С 2008 года по 2013 Анатолий Азаренко занимался в военно-патриотическом клубе «Летучая мышь». «Также участвовал в Международном слете юных патриотов», — отметил глава городского округа.

Прощание с бойцом состоится 18 января. Место проведения: Дом культуры, по адресу Строителей 5.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

В ходе СВО погиб свердловский солдат из ЧВК «Вагнер»
Фото:

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В зоне специальной военной операции погиб житель Верхнего Дуброва (Свердловская область) Анатолий Азаренко. Об этом сообщил глава городского округа Валерий Конопкин в социальной сети «ВКонтакте». «В ходе СВО погиб наш земляк Анатолий Азаренко 1997 года рождения. В октябре 2022 года мужчина заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб в ходе боев под Артемовском (ДНР) 25 ноября», — рассказал Валерий Конопкин. С 2008 года по 2013 Анатолий Азаренко занимался в военно-патриотическом клубе «Летучая мышь». «Также участвовал в Международном слете юных патриотов», — отметил глава городского округа. Прощание с бойцом состоится 18 января. Место проведения: Дом культуры, по адресу Строителей 5. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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