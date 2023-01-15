В ходе спецоперации погиб свердловский солдат из ЧВК «Вагнер». Фото

16 января 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» погиб в зоне СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции погиб житель Верхнего Дуброва (Свердловская область) Анатолий Азаренко. Об этом сообщил глава городского округа Валерий Конопкин в социальной сети «ВКонтакте». «В ходе СВО погиб наш земляк Анатолий Азаренко 1997 года рождения. В октябре 2022 года мужчина заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб в ходе боев под Артемовском (ДНР) 25 ноября», — рассказал Валерий Конопкин. С 2008 года по 2013 Анатолий Азаренко занимался в военно-патриотическом клубе «Летучая мышь». «Также участвовал в Международном слете юных патриотов», — отметил глава городского округа. Прощание с бойцом состоится 18 января. Место проведения: Дом культуры, по адресу Строителей 5. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В ходе СВО погиб свердловский солдат из ЧВК «Вагнер» Фото: глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин

В зоне специальной военной операции погиб житель Верхнего Дуброва (Свердловская область) Анатолий Азаренко. Об этом сообщил глава городского округа Валерий Конопкин в социальной сети «ВКонтакте». «В ходе СВО погиб наш земляк Анатолий Азаренко 1997 года рождения. В октябре 2022 года мужчина заключил контракт с ЧВК „Вагнер“. Погиб в ходе боев под Артемовском (ДНР) 25 ноября», — рассказал Валерий Конопкин. С 2008 года по 2013 Анатолий Азаренко занимался в военно-патриотическом клубе «Летучая мышь». «Также участвовал в Международном слете юных патриотов», — отметил глава городского округа. Прощание с бойцом состоится 18 января. Место проведения: Дом культуры, по адресу Строителей 5. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.