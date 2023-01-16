Олег Голиков вскоре намерен вернуться на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Рассказал Алексею Текслеру о том, что происходит в зоне СВО, как героически проявляют себя уральцы, насколько важна поддержка, которую чувствует каждый участник спецоперации. Огромную благодарность каждому жителю Челябинской области передают все бойцы. За душевное тепло и посылки», — написал Олег Голиков в соцсети.

Он рассказал, что обсудил с губернатором социально-экономические итоги года в регионе. По его оценкам, в текущем году экономику Челябинской области ждет подъем.

Олег Голиков добровольно отправился на фронт в октябре 2022 года. В настоящее время он проходит службу в БАРС «Каскад». Голиков продлил на три месяца контракт на службу в зоне СВО на Украине.