Челябинский депутат-фронтовик встретился с губернатором Текслером. Фото

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков вскоре намерен вернуться на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Рассказал Алексею Текслеру о том, что происходит в зоне СВО, как героически проявляют себя уральцы, насколько важна поддержка, которую чувствует каждый участник спецоперации. Огромную благодарность каждому жителю Челябинской области передают все бойцы. За душевное тепло и посылки», — написал Олег Голиков в соцсети.

Он рассказал, что обсудил с губернатором социально-экономические итоги года в регионе. По его оценкам, в текущем году экономику Челябинской области ждет подъем.

Олег Голиков добровольно отправился на фронт в октябре 2022 года. В настоящее время он проходит службу в БАРС «Каскад». Голиков продлил на три месяца контракт на службу в зоне СВО на Украине.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и депутат Госдумы Олег Голиков

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Рассказал Алексею Текслеру о том, что происходит в зоне СВО, как героически проявляют себя уральцы, насколько важна поддержка, которую чувствует каждый участник спецоперации. Огромную благодарность каждому жителю Челябинской области передают все бойцы. За душевное тепло и посылки», — написал Олег Голиков в соцсети. Он рассказал, что обсудил с губернатором социально-экономические итоги года в регионе. По его оценкам, в текущем году экономику Челябинской области ждет подъем. Олег Голиков добровольно отправился на фронт в октябре 2022 года. В настоящее время он проходит службу в БАРС «Каскад». Голиков продлил на три месяца контракт на службу в зоне СВО на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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