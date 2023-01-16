Начальник пермского главка полиции отчитался перед VIP о своей работе

Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов выступил перед силовиками на коллегии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов выступил перед руководителями силовых ведомств региона и политиками с отчетом о раскрываемости преступлений за 2022 год. На коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности он привел подробные показатели по каждой из категорий совершенных преступлений. Данные о результатах работы ведомства опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«На территории Пермского края раскрываемость убийств за 2022 год составляет 97,1%, что превышает средний показатель по стране на 0,7%. Также стабильно высокими остаются показатели раскрываемости совершенных грабежей, разбоев и случаев причинения тяжкого вреда здоровью», — говорится на сайте полиции. Общая раскрываемость всех преступлений составляет 52,4%, что также превышает средние показатели не только по Приволжскому федеральному округу, но и по России.

В коллегии приняли участие главный федеральный инспектор региона Сергей Половников, председатель заксобрания Валерий Сухих, руководители силовых ведомств Пермского края, а также исполняющий обязанности председателя краевого правительства Александр Борисов и региональный омбудсмен Игорь Сапко. Среди планов на 2023 год Щеглов обозначил повышение эффективности охраны общественного порядка, безопасность движения на региональных дорогах, а также противодействие экстремистским проявлениям.