17 января 2023

После праздников пермяки стали чаще обращаться к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации от Ковид и гриппа. Пермь, давление, эпидемия, прививка, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, пункт вакцинации, ковид 19
Давление у пермяков скачет после праздников Фото:

Пермяки стали чаще жаловаться медикам на проблемы с давлением и аритмией. Это произошло после новогодних праздников, констатирует кардиолог, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

«После праздничных каникул обращений по поводу давления и аритмии стало намного больше. После обильного застолья, употребления алкоголя, смены режима организм тяжело возвращается к здоровому образу жизни», — пишет Корягина в соцсетях.

Доктор медицинских наук советует всем после каникул нормализовать свой сон и питание, а также не пренебрегать физической активностью. Ранее Корягина предупреждала пермяков, что длинные каникулы могут привести и к негативным последствиям. В частности, плохо себя чувствовать люди начинают из-за нарушения биоритмов.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермяки стали чаще жаловаться медикам на проблемы с давлением и аритмией. Это произошло после новогодних праздников, констатирует кардиолог, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. «После праздничных каникул обращений по поводу давления и аритмии стало намного больше. После обильного застолья, употребления алкоголя, смены режима организм тяжело возвращается к здоровому образу жизни», — пишет Корягина в соцсетях. Доктор медицинских наук советует всем после каникул нормализовать свой сон и питание, а также не пренебрегать физической активностью. Ранее Корягина предупреждала пермяков, что длинные каникулы могут привести и к негативным последствиям. В частности, плохо себя чувствовать люди начинают из-за нарушения биоритмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...