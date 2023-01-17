После праздников пермяки стали чаще обращаться к врачам

Пермяки стали чаще жаловаться медикам на проблемы с давлением и аритмией. Это произошло после новогодних праздников, констатирует кардиолог, главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.
«После праздничных каникул обращений по поводу давления и аритмии стало намного больше. После обильного застолья, употребления алкоголя, смены режима организм тяжело возвращается к здоровому образу жизни», — пишет Корягина в соцсетях.
Доктор медицинских наук советует всем после каникул нормализовать свой сон и питание, а также не пренебрегать физической активностью. Ранее Корягина предупреждала пермяков, что длинные каникулы могут привести и к негативным последствиям. В частности, плохо себя чувствовать люди начинают из-за нарушения биоритмов.
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