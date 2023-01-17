В ХМАО приставы три года начисляют сургутянке долг за умершую тезку

18 января 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

В ФССП Сургута не могут объяснить причину ошибки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО судебные приставы два года начисляют жительнице Сургута долги по коммуналке за умершую теску. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала дочь женщины. «Два года маме приходят исполнительные производства от судебных приставов. Требуют оплатить долг за коммунальные услуги. Суммы постоянно разные. Оказывается, у мамы была в Сургуте полная теска, но она умерла. А после ее смерти долги за коммунальные услуги почему-то начали приписывать моей маме», — заявила собеседница. По словам собеседницы, уже неоднократно они обращались в отделение ФССП в Сургуте. В службе обещают решить вопрос, но исполнительные листы по-прежнему приходят на адрес женщины. «Уже надоело ходить в суд и ФССП оспаривать данные. Приставы не могут нам объяснить, почему не получается исправить ошибку. Нам уже это надоело, и мы готовим обращение в прокуратуру», — добавила собеседница. Журналист обратился за разъяснениями в службу судебных приставов Сургута. Начальник отделения пообещала разобраться в ситуации и прокомментировать случившееся. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО бывшая жена контрактника не может добиться алиментов из-за ошибки пристава. В исполнительном листе перепутали ее имя и фамилию, и дело осталось без движения.

В ХМАО судебные приставы два года начисляют жительнице Сургута долги по коммуналке за умершую теску. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала дочь женщины. «Два года маме приходят исполнительные производства от судебных приставов. Требуют оплатить долг за коммунальные услуги. Суммы постоянно разные. Оказывается, у мамы была в Сургуте полная теска, но она умерла. А после ее смерти долги за коммунальные услуги почему-то начали приписывать моей маме», — заявила собеседница. По словам собеседницы, уже неоднократно они обращались в отделение ФССП в Сургуте. В службе обещают решить вопрос, но исполнительные листы по-прежнему приходят на адрес женщины. «Уже надоело ходить в суд и ФССП оспаривать данные. Приставы не могут нам объяснить, почему не получается исправить ошибку. Нам уже это надоело, и мы готовим обращение в прокуратуру», — добавила собеседница. Журналист обратился за разъяснениями в службу судебных приставов Сургута. Начальник отделения пообещала разобраться в ситуации и прокомментировать случившееся. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО бывшая жена контрактника не может добиться алиментов из-за ошибки пристава. В исполнительном листе перепутали ее имя и фамилию, и дело осталось без движения.