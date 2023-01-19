Киллер из Литвы, притворявшийся священником, попытался выйти из свердловской колонии

Свердловский суд отказался смягчать наказание киллеру из Литвы Ромасу Замольскису

Ромас Замольскис был приговорен к 15 годам колонии Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд отказался смягчать наказание киллеру Ромасу Замольскису, который ранее был объявлен в розыск в Литве за убийство шестерых человек, а затем скрывался в России, притворяясь священником. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решение суда по делу Ромаса Замольскиса оставлено без изменений», – сообщили в пресс-службе. Чкаловский райсуд уже отказывался выпускать киллера на свободу и заменять наказание более мягким, Свердловский облсуд оставил это решение в силе.

Замольскис был приговорен к 15 годам лишения свободы за покушение на убийство в составе ОПГ, разбой, грабежи, хранение оружия и боеприпасов. По версии силовиков, киллер убил в Литве шестерых человек, после чего бежал в Россию, где изменил имя и представлялся людям как священник. Живя под поддельными документами, он смог жениться и завести детей, но был задержан в 2014 году. По версии СК, Замольскис состоял в ОПГ бизнесмена Михаила Клока, находящегося под следствием.