Путин последовал ежегодной традиции в закрытом формате

В Кремле не стали показывать фото и видео купания Владимира Путина
Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в крещенских купаниях, однако видео- и фотоматериалов с мероприятия не сохранилось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Праздник Крещения сегодня. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Но на этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
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