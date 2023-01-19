Путин последовал ежегодной традиции в закрытом формате

В Кремле заявили, что Путин принял участие в крещенских купаниях без камер
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
В Кремле не стали показывать фото и видео купания Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в крещенских купаниях, однако видео- и фотоматериалов с мероприятия не сохранилось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Праздник Крещения сегодня. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Но на этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.

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Президент России Владимир Путин по традиции принял участие в крещенских купаниях, однако видео- и фотоматериалов с мероприятия не сохранилось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Праздник Крещения сегодня. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. Но на этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции», — заявил Дмитрий Песков в ходе разговора с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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