Бастрыкин заинтересовался отравлением посетителей в екатеринбуржской шаурмичной

Бастрыкину предоставят доклад по инциденту с отравлением посетителей в екатеринбургской шаурмичной «У Аро»

19 января 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с отравлением шаурмой в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с отравлением 12 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по данной ситуации. При наличии оснований организовать процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало об отравлении 12 человек, среди которых были несовершеннолетние, в киоске по продаже шаурмы. Сотрудниками Роспотребнадзора была обнаружена кишечная инфекция и многочисленные санитарные нарушения.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с отравлением 12 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по данной ситуации. При наличии оснований организовать процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало об отравлении 12 человек, среди которых были несовершеннолетние, в киоске по продаже шаурмы. Сотрудниками Роспотребнадзора была обнаружена кишечная инфекция и многочисленные санитарные нарушения.