Бастрыкин заинтересовался отравлением посетителей в екатеринбуржской шаурмичной

Бастрыкину предоставят доклад по инциденту с отравлением посетителей в екатеринбургской шаурмичной «У Аро»
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Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации с отравлением шаурмой в Екатеринбурге Фото:

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с отравлением 12 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.

«Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по данной ситуации. При наличии оснований организовать процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало об отравлении 12 человек, среди которых были несовершеннолетние, в киоске по продаже шаурмы. Сотрудниками Роспотребнадзора была обнаружена кишечная инфекция и многочисленные санитарные нарушения.

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с отравлением 12 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по данной ситуации. При наличии оснований организовать процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало об отравлении 12 человек, среди которых были несовершеннолетние, в киоске по продаже шаурмы. Сотрудниками Роспотребнадзора была обнаружена кишечная инфекция и многочисленные санитарные нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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