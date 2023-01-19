Бастрыкин заинтересовался отравлением посетителей в екатеринбуржской шаурмичной

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с отравлением 12 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.
«Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по данной ситуации. При наличии оснований организовать процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало об отравлении 12 человек, среди которых были несовершеннолетние, в киоске по продаже шаурмы. Сотрудниками Роспотребнадзора была обнаружена кишечная инфекция и многочисленные санитарные нарушения.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с отравлением 12 посетителей в шаурмичной «У Аро» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. «Председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по данной ситуации. При наличии оснований организовать процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало об отравлении 12 человек, среди которых были несовершеннолетние, в киоске по продаже шаурмы. Сотрудниками Роспотребнадзора была обнаружена кишечная инфекция и многочисленные санитарные нарушения.