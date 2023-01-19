Челябинцы предпочли формат жестких дискаунтеров из-за мегаскидок

В дискаунтеры жителей области привлекает политика сниженных цен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По количеству магазинов формата дискаунтеров Челябинская область вошла в ТОП-3 по стране. Такие данные URA.RU со ссылкой на собственный опыт привели в торговой сети «Магнит», отметив практику сниженных цен.

«На текущий момент в регионе открыто более 35 магазинов „Моя Цена“. Челябинская область входит в ТОП-3 регионов по количеству магазинов такого формата», — уточнили URA.RU в «Магните».

Собеседники URA.RU добавили: цены на продукцию в дискаунтерах ниже, чем на аналогичные позиции в формате «у дома» примерно на 15%. При этом в некоторых категориях снижение составляет 30—40% за счет уменьшения операционных расходов. Средний чек вырос почти на 20% и превысил показатель магазинов «у дома». В торговой сети видят перспективу в формате дискаунтера. Именно поэтому в течение 2023 года в регионе планируют увеличить количество открытых точек на две трети: добавится порядка 20 магазинов.

Расширять свою сеть «Чижик» также намерены в X5 Retail Group. К настоящему моменту, по данным пресс-службы торговой группы, компания открыла в регионе 46 точек. В течение 2023 года развитие дискаунтера продолжится. В области представлены сети жестких дискаунтеров «Светофор», «Маяк» и «Находка».

При этом ряд продавцов остались привержены традиционным формам работы. В пресс-службе «Ашана» URA.RU отметили, что не планируют открывать магазины новых форматов и продолжат развивать свои гипермаркеты в Челябинске.