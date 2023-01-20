Екатеринбуржцев насторожили необычные находки на кладбище. Видео

На Ивановском кладбище неизвестные повесили елочные шары и мишуру на одной из могил Анна Майорова © URA.RU

На одной из могил Ивановского кладбища в Екатеринбурге обнаружили мишуру, а вокруг елочные шары. Также рядом висело женское платье, сообщил URA.RU читатель.

«На Ивановском кладбище встретил такие вещи. Больше похоже на реквизит, подготовленный для какого-нибудь квеста или страшной экскурсии», — предположил читатель.

Другой собеседник агентства, интересующийся эзотерикой, пояснил, что скорее всего вещи появились возле могилы неслучайно, а являются частью ритуала, поэтому трогать их не стоит. «Даже если это квест, то кладбище — странное место для него. Это энергетически очень заряженное место, поэтому можно навлечь беду», — делится собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что необычные находки в лесах стали находить жители Ревды (Свердловская область). Им часто попадались ножи, зеркала, замки.