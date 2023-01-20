Екатеринбуржцев насторожили необычные находки на кладбище. Видео

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Визит Филиппа Киркорова на место захоронения прадеда. Екатеринбург, могила, ивановское кладбище, место захоронения, манион виктор, могила виктора маниона
На Ивановском кладбище неизвестные повесили елочные шары и мишуру на одной из могил

На одной из могил Ивановского кладбища в Екатеринбурге обнаружили мишуру, а вокруг елочные шары. Также рядом висело женское платье, сообщил URA.RU читатель.

«На Ивановском кладбище встретил такие вещи. Больше похоже на реквизит, подготовленный для какого-нибудь квеста или страшной экскурсии», — предположил читатель.

Другой собеседник агентства, интересующийся эзотерикой, пояснил, что скорее всего вещи появились возле могилы неслучайно, а являются частью ритуала, поэтому трогать их не стоит. «Даже если это квест, то кладбище — странное место для него. Это энергетически очень заряженное место, поэтому можно навлечь беду», — делится собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что необычные находки в лесах стали находить жители Ревды (Свердловская область). Им часто попадались ножи, зеркала, замки.

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На одной из могил Ивановского кладбища в Екатеринбурге обнаружили мишуру, а вокруг елочные шары. Также рядом висело женское платье, сообщил URA.RU читатель. «На Ивановском кладбище встретил такие вещи. Больше похоже на реквизит, подготовленный для какого-нибудь квеста или страшной экскурсии», — предположил читатель. Другой собеседник агентства, интересующийся эзотерикой, пояснил, что скорее всего вещи появились возле могилы неслучайно, а являются частью ритуала, поэтому трогать их не стоит. «Даже если это квест, то кладбище — странное место для него. Это энергетически очень заряженное место, поэтому можно навлечь беду», — делится собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что необычные находки в лесах стали находить жители Ревды (Свердловская область). Им часто попадались ножи, зеркала, замки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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