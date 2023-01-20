В Нижнем Тагиле банда жестоко избила и ограбила пенсионера

На мужчину напали возле бара «Континент» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижнем Тагиле Свердловской области трое незнакомцев жестоко избили ногами пожилого мужчину возле бара «Континент». Кроме того, неизвестные украли у мужчины крупную сумму денег, ключи от дома, телефон, очки, фонарик и серебряную цепь. Об этом сообщил сын пострадавшего в соцсетях.

«В Дзержинском районе хулиганы жестоко избили и ограбили тагильчанина. Они отняли у него деньги, телефон, фонарик, ключи и цепь», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на родственника пострадавшего.

Инцидент произошел вечером 17 января. Пострадавший получил гематомы и ссадины лица и тела. Вернувшись домой, он позвонил в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» URA.RU пояснили, что пострадавший не смог вспомнить некоторые моменты происшествия. «Сотрудники уголовного розыска изъяли записи видеонаблюдения в заведении и организовали проверку для установления обстоятельств случившегося и лиц, причастных к противоправным действиям», — добавили в ведомстве.

Тагильчане считают, что в их городе орудует целая преступная банда. Жители считают, что кроме этого нападения, злоумышленники совершили еще ряд нападений. Так, по мнению тагильчан, эти трое незнакомцев 18 января напали на другого мужчину на парковке у торгового центра «Реал».

Пресс-секретарь МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца сообщила URA.RU, что по данному факту уже проводится проверка. «Устанавливаются причастные лица. Потерпевшему будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — пояснила Элина Балуца.