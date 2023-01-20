20 января 2023
19 января 2023

В Тюмени планируют открыть альтернативу горячим источникам

Франшиза «Городские термы» планирует открыться в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, термальный источник
В Тюмени могут открыть около 10 городских терм Фото:

Федеральная сеть оздоровительных комплексов планирует открыть в Тюмени термы, являющиеся альтернативой местным термальным источникам. О разнице между этими форматами и поиске партнеров в регионе рассказал Юрий Бычков, создатель франшизы «Городские термы».

«Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны. И этот продукт будет построен здесь. И мы для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть и найти партнеров», — передают слова Бычкова в РБК Тюмень.

Бизнесмен также рассказал, что сейчас возможность открытия терм обсуждается с двумя девелоперскими компаниями. При этом он уточнил, что потенциал Тюмени позволяет открыть около десяти оздоровительных комплексов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор порекомендовал в качестве мест для отдыха термальные источники. По его словам, в осенне-зимний период это одни из самых интересных рекреационных мест в регионе.

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Федеральная сеть оздоровительных комплексов планирует открыть в Тюмени термы, являющиеся альтернативой местным термальным источникам. О разнице между этими форматами и поиске партнеров в регионе рассказал Юрий Бычков, создатель франшизы «Городские термы». «Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны. И этот продукт будет построен здесь. И мы для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть и найти партнеров», — передают слова Бычкова в РБК Тюмень. Бизнесмен также рассказал, что сейчас возможность открытия терм обсуждается с двумя девелоперскими компаниями. При этом он уточнил, что потенциал Тюмени позволяет открыть около десяти оздоровительных комплексов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор порекомендовал в качестве мест для отдыха термальные источники. По его словам, в осенне-зимний период это одни из самых интересных рекреационных мест в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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