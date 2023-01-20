В Тюмени планируют открыть альтернативу горячим источникам

Франшиза «Городские термы» планирует открыться в Тюмени

21 января 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Тюмени могут открыть около 10 городских терм Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная сеть оздоровительных комплексов планирует открыть в Тюмени термы, являющиеся альтернативой местным термальным источникам. О разнице между этими форматами и поиске партнеров в регионе рассказал Юрий Бычков, создатель франшизы «Городские термы». «Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны. И этот продукт будет построен здесь. И мы для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть и найти партнеров», — передают слова Бычкова в РБК Тюмень. Бизнесмен также рассказал, что сейчас возможность открытия терм обсуждается с двумя девелоперскими компаниями. При этом он уточнил, что потенциал Тюмени позволяет открыть около десяти оздоровительных комплексов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор порекомендовал в качестве мест для отдыха термальные источники. По его словам, в осенне-зимний период это одни из самых интересных рекреационных мест в регионе.

Федеральная сеть оздоровительных комплексов планирует открыть в Тюмени термы, являющиеся альтернативой местным термальным источникам. О разнице между этими форматами и поиске партнеров в регионе рассказал Юрий Бычков, создатель франшизы «Городские термы». «Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны. И этот продукт будет построен здесь. И мы для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть и найти партнеров», — передают слова Бычкова в РБК Тюмень. Бизнесмен также рассказал, что сейчас возможность открытия терм обсуждается с двумя девелоперскими компаниями. При этом он уточнил, что потенциал Тюмени позволяет открыть около десяти оздоровительных комплексов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор порекомендовал в качестве мест для отдыха термальные источники. По его словам, в осенне-зимний период это одни из самых интересных рекреационных мест в регионе.