В Тюмени планируют открыть альтернативу горячим источникам

Федеральная сеть оздоровительных комплексов планирует открыть в Тюмени термы, являющиеся альтернативой местным термальным источникам. О разнице между этими форматами и поиске партнеров в регионе рассказал Юрий Бычков, создатель франшизы «Городские термы».
«Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны. И этот продукт будет построен здесь. И мы для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть и найти партнеров», — передают слова Бычкова в РБК Тюмень.
Бизнесмен также рассказал, что сейчас возможность открытия терм обсуждается с двумя девелоперскими компаниями. При этом он уточнил, что потенциал Тюмени позволяет открыть около десяти оздоровительных комплексов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор порекомендовал в качестве мест для отдыха термальные источники. По его словам, в осенне-зимний период это одни из самых интересных рекреационных мест в регионе.
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