Губернатор ХМАО обсудила с Центробанком условия выдачи кредитов для участников СВО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила Центробанк обучить югорских специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с представителями Центрального банка РФ условия выдачи кредитов для участников СВО. А также попросила специалистов Центробанка начать обучение югорских координаторов, закрепленных за семьями военнослужащих. Сообщение об этом опубликовано на сайте региональных властей.

«Мы рассматривали вопросы, касающиеся применения всего набора правил в части предоставления кредитов, в том числе ипотечных, участникам специальной военной операции. В этой связи прошу вас подключить специалистов Центробанка к работе по обучению югорских социальных координаторов», — сказала Наталья Комарова.

Во время встречи директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что по прогнозам банка, во второй половине 2023 года ожидается рост экономики. По его словам, прогноз ключевой ставки Центрального банка на 2023 год будет находиться в диапазоне 6,5-8,5%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мобилизованным заплатят 250 тысяч рублей при заключении военного контракта, а также аналогичной суммы после его истечения. Кроме того, предусмотрены гарантии сохранения рабочих мест жителей, которые подлежат мобилизации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Частичная мобилизация проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.