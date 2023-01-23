Рекрутер объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Рекрутер Лоикова: разница в зарплатах мужчин и женщин связана с патриархатом

24 января 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Женщины на руководящих должностях получают меньше мужчин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мужчины зарабатывают больше женщин из-за принципов патриархата в бизнесе. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Если сопоставить среднечасовую зарплату, то у женщин она составит около 76,3% от мужской. Причем эта диспропорция становится еще более выраженной по мере продвижения по карьерной лестнице. К примеру, зарплата женщин на руководящих должностях составляет 69,2% от мужской», — заявила Лоикова в интервью News.ru . В среднем женщины работают немного меньше мужчин, высказалась Лоикова. По ее словам, большинство женщин работают в менее оплачиваемых сферах, например, в здравоохранении и образовании. Рекрутер отметила, что это связано с желанием женщин устроиться в места, где можно взять больничный, уйти в декрет и не перерабатывать. Также причина может быть в том, что женщины менее амбициозны. Ранее аналитики выяснили, что женщины хотят, чтобы их мужья получали более 100 тысяч рублей в месяц. А большинство мужчин считают, что их спутница должна зарабатывать 30-50 тысяч рублей. При этом мужчины в России считают, что дискриминацией является разница в возрасте выхода на пенсию женщин и мужчин. Об этом заявили 45% опрошенных порталом по поиску работы SuperJob.

Мужчины зарабатывают больше женщин из-за принципов патриархата в бизнесе. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Если сопоставить среднечасовую зарплату, то у женщин она составит около 76,3% от мужской. Причем эта диспропорция становится еще более выраженной по мере продвижения по карьерной лестнице. К примеру, зарплата женщин на руководящих должностях составляет 69,2% от мужской», — заявила Лоикова в интервью News.ru. В среднем женщины работают немного меньше мужчин, высказалась Лоикова. По ее словам, большинство женщин работают в менее оплачиваемых сферах, например, в здравоохранении и образовании. Рекрутер отметила, что это связано с желанием женщин устроиться в места, где можно взять больничный, уйти в декрет и не перерабатывать. Также причина может быть в том, что женщины менее амбициозны. Ранее аналитики выяснили, что женщины хотят, чтобы их мужья получали более 100 тысяч рублей в месяц. А большинство мужчин считают, что их спутница должна зарабатывать 30-50 тысяч рублей. При этом мужчины в России считают, что дискриминацией является разница в возрасте выхода на пенсию женщин и мужчин. Об этом заявили 45% опрошенных порталом по поиску работы SuperJob.