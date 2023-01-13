Мужчины пожаловались на дискриминацию в России

Разница в начале пенсионного возраста с женщинами — это дискриминация, считают российские мужчины
Половина мужчин в России считает, что их дискриминирует более поздний выход на пенсию относительно женщин. Такую статистику приводит портал по поиску работы SuperJob.
«Почти половина мужчин (45%) считает дискриминацией выход на пенсию на пять лет позднее женщин», — говорится в сообщении. Его цитирует издание РБК. В опросе приняли участи 1600 россиян старше 18 лет. Разница в возрасте выхода на пенсию в основном возмущает мужчин младше 34 лет (49%).
Ранее сообщалось, что с 1 января в России начнется повышение пенсий. Оно пройдет в пять этапов, сообщает «Царьград». Пенсии поднимут работающим и военным пенсионерам.
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