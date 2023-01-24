В Пермском крае украинка судилась с ПФР из-за пенсии

24 января 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Женщине отказались назначать пенсию из-за низкого коэффициента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженка Украины, проживающая в Перми, подала в суд на Пенсионный Фонд России из-за отказа назначать ей досрочную пенсию. В ПФР посчитали, что у женщины слишком низкий индивидуальный пенсионный коэффициент и пенсия ей еще не положена, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Женщина обратилась в суд с иском к Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю, указав, что ответчиком отказано истцу в назначении пенсии в связи с отсутствием требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4. Величина ИПК истца составила 19,974», — говорится в решении. Как указано в деле, пенсионный фонд не включил в стаж пермячки несколько лет работы в частных фирмах и предприятиях в городе Хмельницкий (Украина). Опыт работы был указан в дубликате трудовой книжки, однако сотрудники ПФР заявили, что опыт работы должны подтвердить в пенсионном фонде Украины. В прошлом году украинский орган перестал отвечать на запросы российской стороны, из-за чего жительнице Перми несколько лет работы не включили в стаж. Суд, разобравшись, решил, что записей в трудовой книжке истца достаточно для подтверждения ее стажа работы. Судья постановил включить требуемый стаж и назначить страховую пенсию пермячке.

Уроженка Украины, проживающая в Перми, подала в суд на Пенсионный Фонд России из-за отказа назначать ей досрочную пенсию. В ПФР посчитали, что у женщины слишком низкий индивидуальный пенсионный коэффициент и пенсия ей еще не положена, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Женщина обратилась в суд с иском к Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю, указав, что ответчиком отказано истцу в назначении пенсии в связи с отсутствием требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4. Величина ИПК истца составила 19,974», — говорится в решении. Как указано в деле, пенсионный фонд не включил в стаж пермячки несколько лет работы в частных фирмах и предприятиях в городе Хмельницкий (Украина). Опыт работы был указан в дубликате трудовой книжки, однако сотрудники ПФР заявили, что опыт работы должны подтвердить в пенсионном фонде Украины. В прошлом году украинский орган перестал отвечать на запросы российской стороны, из-за чего жительнице Перми несколько лет работы не включили в стаж. Суд, разобравшись, решил, что записей в трудовой книжке истца достаточно для подтверждения ее стажа работы. Судья постановил включить требуемый стаж и назначить страховую пенсию пермячке.