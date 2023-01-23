23 января 2023

Президент наградил председателя челябинского союза женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сигарный клуб на тему благотворительности. Челябинск, баскова наталья
Наталья Баскова удостоена грамоты президента РФ Фото:

Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«За активную общественную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Наталью Баскову. Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области», — указано в распоряжении президента от 24 января.

Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Награды он был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина. Соответствующий документ появился на портале правовой информации. «За активную общественную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Наталью Баскову. Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области», — указано в распоряжении президента от 24 января. Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Награды он был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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