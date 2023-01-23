Президент наградил председателя челябинского союза женщин

Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области» награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
«За активную общественную деятельность наградить почетной грамотой президента РФ Наталью Баскову. Председатель правления Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области», — указано в распоряжении президента от 24 января.
Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Награды он был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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