В Нижневартовске на перекрестке улиц Интернациональная — Нефтяников мужчине стало плохо, он упал и умер до приезда скорой помощи. О происшествии сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«На пешеходном переходе Интернациональная — Нефтяников мужчине стало плохо, он упал в сугроб, медики лишь констатировали смерть. Тело лежало на перекрестке, пока шли следственные действия», — сообщают свидетели происшествия в Telegram.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске подростки устроили уличную драку. УМВД по ХМАО организовало проверку по данному инциденту.
Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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