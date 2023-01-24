24 января 2023
23 января 2023

В Нижневартовске на улице умер мужчина. Видео

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Ситуация около дома на улице Советская после выстрелов днем 13 февраля. Среднеуральск, катафалк, вынос тела, похоронщики, груз200
В Нижневартовске на пешеходном переходе умер мужчина (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске на перекрестке улиц Интернациональная — Нефтяников мужчине стало плохо, он упал и умер до приезда скорой помощи. О происшествии сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«На пешеходном переходе Интернациональная — Нефтяников мужчине стало плохо, он упал в сугроб, медики лишь констатировали смерть. Тело лежало на перекрестке, пока шли следственные действия», — сообщают свидетели происшествия в Telegram.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске подростки устроили уличную драку. УМВД по ХМАО организовало проверку по данному инциденту.

Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

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В Нижневартовске на перекрестке улиц Интернациональная — Нефтяников мужчине стало плохо, он упал и умер до приезда скорой помощи. О происшествии сообщают очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «На пешеходном переходе Интернациональная — Нефтяников мужчине стало плохо, он упал в сугроб, медики лишь констатировали смерть. Тело лежало на перекрестке, пока шли следственные действия», — сообщают свидетели происшествия в Telegram. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске подростки устроили уличную драку. УМВД по ХМАО организовало проверку по данному инциденту. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
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