Подростки из ХМАО устроили уличную драку

В Нижневартовске двое подростков подрались на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) двое подростков подрались на улице. Информация опубликована в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

«Двое подростков что-то не поделили в районе девятой школы», — подписал анонимный автор. По этическим соображениям URA.RU не публикует видео.

На кадрах видно, что вокруг стоит несколько человек, а в конфликте участвуют двое. Под постом с видео написано более полусотни комментариев. Мнения пользователей разделились. «Подрались и подрались, зачем на видео», — написал Юрий Гуд. Иван Морозов добавил, что все прошли через уличные драки. «Остальные стоят и смотрят, и снимают, как в зоопарке, люди будьте людьми, не ведите себя как преступники», — прокомментировала Ната Алекс. «Это не к чему хорошему не приведет. Нужно всех участников происшествия найти и провести беседу», — добавил Вячеслав Макаров. Маша Мишина поделилась, что боится за собственных детей. «Страшно понимать, что среди таких зверят, ходят мои дети», — написала она.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее URA.RU писало еще об одной драке подростков. Полиция ХМАО проводит проверку по факту потасовки в одном из клубов Нижневартовска.