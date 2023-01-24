Челябинцев предупредили о новой опасности на улицах

Челябинцев предупредили о падении сосулек и снега с крыш

25 января 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Перепады температуры провоцируют образование сосулек и сход снега с крыш в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинска рекомендуют в ближайшие дни опасаться возможного падения с крыш снега, сосулек и наледи. Соответствующее обращение распространила 25 января Единая дежурная диспечерская служба города. «Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны! При обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру УЖКХ города по телефону 263-21-21», — говорится в тексте предупреждения. Ранее челябинцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах, порекомендовав им носить обувь с нескользящими подошвами. Ситуация в областном центре осложнилась в связи с перепадами температуры, которая регулярно балансирует между нулем градусов и ощутимым морозом по ночам. Это провоцирует многократное таяние и замерзание снега, образование льда на улицах и крышах зданий.

Жителям Челябинска рекомендуют в ближайшие дни опасаться возможного падения с крыш снега, сосулек и наледи. Соответствующее обращение распространила 25 января Единая дежурная диспечерская служба города. «Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны! При обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру УЖКХ города по телефону 263-21-21», — говорится в тексте предупреждения. Ранее челябинцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах, порекомендовав им носить обувь с нескользящими подошвами. Ситуация в областном центре осложнилась в связи с перепадами температуры, которая регулярно балансирует между нулем градусов и ощутимым морозом по ночам. Это провоцирует многократное таяние и замерзание снега, образование льда на улицах и крышах зданий.