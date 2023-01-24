24 января 2023

Челябинцев предупредили о новой опасности на улицах

Челябинцев предупредили о падении сосулек и снега с крыш
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Сосульки. ЖКХ. Челябинск., сосульки, жкх
Перепады температуры провоцируют образование сосулек и сход снега с крыш в Челябинске Фото:

Жителям Челябинска рекомендуют в ближайшие дни опасаться возможного падения с крыш снега, сосулек и наледи. Соответствующее обращение распространила 25 января Единая дежурная диспечерская служба города.

«Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны! При обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру УЖКХ города по телефону 263-21-21», — говорится в тексте предупреждения.

Ранее челябинцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах, порекомендовав им носить обувь с нескользящими подошвами. Ситуация в областном центре осложнилась в связи с перепадами температуры, которая регулярно балансирует между нулем градусов и ощутимым морозом по ночам. Это провоцирует многократное таяние и замерзание снега, образование льда на улицах и крышах зданий.

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Жителям Челябинска рекомендуют в ближайшие дни опасаться возможного падения с крыш снега, сосулек и наледи. Соответствующее обращение распространила 25 января Единая дежурная диспечерская служба города. «Уважаемые челябинцы! В связи с перепадами температур возможен сход с крыш снежных масс, падение сосулек и наледи. Будьте бдительны! При обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру УЖКХ города по телефону 263-21-21», — говорится в тексте предупреждения. Ранее челябинцев предупредили о гололеде на дорогах и тротуарах, порекомендовав им носить обувь с нескользящими подошвами. Ситуация в областном центре осложнилась в связи с перепадами температуры, которая регулярно балансирует между нулем градусов и ощутимым морозом по ночам. Это провоцирует многократное таяние и замерзание снега, образование льда на улицах и крышах зданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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