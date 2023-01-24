В курганской гордуме обсуждают прогулы депутата. Фото

25 января 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Депутат Алексей Маркин пропустил заседание думы из-за командировки в Белоруссию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской городской думе в кулуарных разговорах депутаты обсуждали отсутствие на заседании одного из народных избранников Алексея Маркина. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Алексей Маркин часто отсутствует на комиссиях и заседаниях. Неужели за это ему не будет никаких штрафных санкций?» — говорит источник, близкий к муниципальной политике. В кулуарах депутаты обсуждали, что это уже второе заседание подряд, которое он пропускает. Сам депутат, который также является директором по развитию сервиса «Максим», на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что с 24 по 26 января находится в служебной командировке в Белоруссии. «Очередная важная встреча по вопросам развития сервиса „Максим“ в Республике, теперь на уровне Министерства по налогам и сборам. Очень конструктивно пообщались с Владимиром Валерьевичем Муквичем — заместителем министра», — указал в посте Маркин. Информацию о его командировке URA.RU подтвердили в пресс-службе «Максим». Сейчас в федеральной повестке обсуждают поправку, согласно которой муниципальных депутатов хотят лишать мандатов, если в течение 6 месяцев они без уважительной причины не посещали заседание. На фоне этого курганские депутаты забеспокоились о своей посещаемости, говорят источники URA.RU. Как пояснил URA.RU председатель курганской гордумы Игорь Прозоров, в курганской думе санкций за прогулы нет. «Для нас важно набрать кворум, если он не набирается, то заседания не проводятся. Но у нас в думе проблем с посещаемостью нет, все депутаты подходят к этому ответственно», — заявил Прозоров. «Дума — не основное место их работы. У них нет за это зарплат или материальных бонусов. Поэтому к отсутствию по уважительной причине мы относимся с пониманием», — уточнил Прозоров. Он отметил, что если депутат заболел, находится в служебной командировке или у него другая уважительная причина отсутствия, то он в письменном виде оставляет свое волеизъявление по повестке. Депутат Алексей Маркин (слева) сейчас находится в командировке в Белоруссии Фото: Алексей Маркин, соцсеть «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской городской думе в кулуарных разговорах депутаты обсуждали отсутствие на заседании одного из народных избранников Алексея Маркина. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников. «Алексей Маркин часто отсутствует на комиссиях и заседаниях. Неужели за это ему не будет никаких штрафных санкций?» — говорит источник, близкий к муниципальной политике. В кулуарах депутаты обсуждали, что это уже второе заседание подряд, которое он пропускает. Сам депутат, который также является директором по развитию сервиса «Максим», на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что с 24 по 26 января находится в служебной командировке в Белоруссии. «Очередная важная встреча по вопросам развития сервиса „Максим“ в Республике, теперь на уровне Министерства по налогам и сборам. Очень конструктивно пообщались с Владимиром Валерьевичем Муквичем — заместителем министра», — указал в посте Маркин. Информацию о его командировке URA.RU подтвердили в пресс-службе «Максим». Сейчас в федеральной повестке обсуждают поправку, согласно которой муниципальных депутатов хотят лишать мандатов, если в течение 6 месяцев они без уважительной причины не посещали заседание. На фоне этого курганские депутаты забеспокоились о своей посещаемости, говорят источники URA.RU. Как пояснил URA.RU председатель курганской гордумы Игорь Прозоров, в курганской думе санкций за прогулы нет. «Для нас важно набрать кворум, если он не набирается, то заседания не проводятся. Но у нас в думе проблем с посещаемостью нет, все депутаты подходят к этому ответственно», — заявил Прозоров. «Дума — не основное место их работы. У них нет за это зарплат или материальных бонусов. Поэтому к отсутствию по уважительной причине мы относимся с пониманием», — уточнил Прозоров. Он отметил, что если депутат заболел, находится в служебной командировке или у него другая уважительная причина отсутствия, то он в письменном виде оставляет свое волеизъявление по повестке.