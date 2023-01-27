Сенатор Клишас назвал позорным провалом попытку Евросоюза арестовать активы РФ

27 января 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Андрей Клишас назвал безосновательной заморозку российских активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Неудавшаяся попытка Евросоюза арестовать российские активы из-за отсутствия юридических оснований является позорным провалом. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Бедные „европейские юристы“ не нашли „четких юридических оснований“ для ареста российских активов, <…>, но нашли возможность „временно“ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале . Он также отметил, что активы из РФ были заморожены Евросоюзом безосновательно. После начала спецоперации на Украине многие зарубежные банки заморозили российские активы, напоминает телеканал 360. Позже стало известно, что Еврокомиссия стала готовить юридическое обоснование для передачи российских активов на восстановление украинских территорий. Позже странам ЕС позволили временно использовать активы РФ на сумму 36,8 миллиарда долларов на восстановление Украины. Как заявили в юридической службе Евросовета, такой план осуществим при выполнении определенных условий, а также, если российские резервы не будут присвоены европейскими странами.

Неудавшаяся попытка Евросоюза арестовать российские активы из-за отсутствия юридических оснований является позорным провалом. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Бедные „европейские юристы“ не нашли „четких юридических оснований“ для ареста российских активов, <…>, но нашли возможность „временно“ использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Он также отметил, что активы из РФ были заморожены Евросоюзом безосновательно. После начала спецоперации на Украине многие зарубежные банки заморозили российские активы, напоминает телеканал 360. Позже стало известно, что Еврокомиссия стала готовить юридическое обоснование для передачи российских активов на восстановление украинских территорий. Позже странам ЕС позволили временно использовать активы РФ на сумму 36,8 миллиарда долларов на восстановление Украины. Как заявили в юридической службе Евросовета, такой план осуществим при выполнении определенных условий, а также, если российские резервы не будут присвоены европейскими странами.