Сергей Безруков нарыбачил себе на тюремный срок

Российскому актеру Сергею Безрукову могут грозить серьезные штрафы и даже тюремный срок за незаконную ловлю щуки. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.
«Таким образом, гражданину, осуществившему незаконный вылов рыбы в период нереста, или вылов запрещенных видов, грозят серьезные штрафы, обязательные и исправительные работы, лишение свободы, а также обязанность возместить причиненный ущерб и возможная конфискация имущества», — озвучил последствия для Сергея Безрукова адвокат Жорин в беседе с изданием «Страсти».
В апреле этого года актер Сергей Безруков посетил Ростов-на-Дону в рамках гастрольного тура. Во время поездки он опубликовал в Instagram (сервис принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена) фотографии, на которых держит в руках щуку весом в два килограмма. Уточняется, что рыбалка проходила на реке Дон, где с первого апреля по тридцать первое мая установлен запрет на ловлю рыбы в связи с нерестом. Отмечается также специальный запрет на лов щуки, который действует с 15 января по 15 апреля.
Спустя некоторое время Сергей Безруков прокомментировал свои действия. Он написал на странице в соцсетях, что рыбачил до наступления периода запрета.
Публикация Сергея Безрукова в социальных сетях, где он демонстрирует улов крупной щуки, вызвала обвинения в браконьерстве со стороны пользователей. Это произошло на фоне действующего с 1 апреля нерестового запрета на рыбалку, который включает в себя запрет на использование моторных плавсредств и вылов щуки до 15 апреля в Ростовской области.
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