Розовая Луна 13 апреля 2025: что можно и нельзя делать

13 апреля 2025 года россияне смогут наблюдать астрономическое явление с романтичным названием — Розовое полнолуние. В это время Луна отдалится от Земли на максимальное расстояние,, что окажет влияние на различные сферы в жизни людей. В беседе с корреспондентом URA.RU астролог Борис Зак рассказал, как полнолуние повлияет на взаимоотношения и финансы, и где его можно увидеть.
Что такое полнолуние и микролуние
Полнолуние происходит каждый месяц, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, полностью освещая обращенное к нам полушарие спутника. Это явление позволяет видеть полный лунный диск в ночное время. Один Лунный цикл длится около 30 дней.
В первой половине месяца Луна нарастает и достигает пика в виде полнолуния. В следующие 15 дней ее видимая часть уменьшается. На 30 день Луна минимально освещена, сообщили на сайте Московского планетария.
13 апреля Луна будет находиться в фазе полнолуния, но ее видимый размер будет меньше обычного. Поэтому это полнолуние называют микролунием. Разница между этими явлениями небольшая — всего 10%, но заметить, что лунный диск действительно стал меньше, можно. Особенность микролуния заключается в форме лунной орбиты: она немного вытянута и похожа на овал.
Почему Луну 13 апреля называют Розовой
Полнолуние 13 апреля называют «Розовая Луна». Однако это не значит, что Луна поменяет цвет. Такое название придумали американские индейцы, которые связывали это астрономическое событие с цветением розового флокса, который распускается в апреле. Кроме того, апрельское полнолуние часто называют «Пасхальным. Связано это с тем, что Римско-католическая и протестантские церкви именно по нему определяют даты празднования Воскресения Христова.
Первая фаза полной Луны после весеннего равноденствия, которое в этом году пришлось на 20 марта, и считается «Пасхальной». В следующее за ним воскресенье отмечается Пасха. В 2025 году она будет праздноваться 20 апреля.
Полнолуние 13 апреля 2025: что можно и нельзя делать
Каждое полнолуние — это этап пиковой энергии в лунный месяц, сообщил астролог Борис Зак. По его словам, это период, до которого необходимо совершить основные действия по реализации проектов и задач. Сразу после полнолуния наступает период в две недели, когда необходимо избавиться от всего лишнего.
«13 апреля нас ждет полнолуние в Весах. Оно особенно остро поднимет вопросы в сфере отношений. На ближайшие две недели запустится процесс поиска баланса между „Я“ и „Мы“. В этот период нас особенно будет тянуть к построению гармоничных отношений», — сообщил эксперт. Он отметил, что Луна пойдет на убыль, поэтому это хороший период для завершения отношений, в которых нет гармонии и взаимоуважения.
Также это полнолуние потребует в ближайшие две недели чаще идти на компромиссы и принимать важные взвешенные решения в вопросе отношений. Кроме того, полнолуние в Весах повысит зависимость от чужого мнения. Весы часто придают нерешительности в действиях, потому появляется склонность искать поддержку среди окружающих, отметил специалист.
«Хорошо ли вообще сейчас решать вопросы в сфере отношений? Да, хорошо, так как ретроградный Меркурий и ретроградная Венера закончились. Мы снова можем трезво смотреть на отношения с людьми, как любовные, так и родственные, и рабочие. Так что ищем баланс между „Я“ и „Мы“ и смело избавляемся от отношений, если их никак нельзя привести к гармонии», — рассказал Борис Зак.
Где и когда можно увидеть полнолуние 13 апреля
Специальные приборы для того, чтобы увидеть полнолуние 13 апреля, не нужны. Достаточно выйти на улицу и посмотреть на небо. Если есть желание поближе увидеть это явление, можно воспользоваться биноклем или телескопом. Розовое полнолуние будет видно везде при ясной погоде.
Полностью освещенную поверхность Луны можно наблюдать не только в момент полнолуния, но и в течение нескольких дней до и после него. Пик фазы полнолуния по московскому времени произойдет в 03:23:56. Ее восход ожидает в 20:26:45 12 апреля, а закат — в 05:19:18 13 апреля.
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