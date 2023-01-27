Челябинцев, пытавшихся устроить диверсию на железной дороге, оставили в СИЗО до весны

Областной суд отказал в смягчении меры пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцев, пытавшихся устроить диверсию и поджечь тяговую подстанцию одной из железнодорожных станций ЮУЖД — главного хода Транссибирской магистрали, оставили в СИЗО до начала марта. Об этом URA.RU сообщили источники в суде.

«Защита одного из диверсантов просила смягчить меру пресечения своему подопечному на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Суд оставил решение первой инстанции без изменений. Обвиняемый, как и два его подельника, пробудет в СИЗО до 4 марта 2023 года», — сообщил источник.

Диверсантов задержали в начале января сотрудники УФСБ по региону при попытке вывести из строя тяговую подстанцию на одной из ЖД станций. В случае успеха, им бы удалось нарушить работу всей Транссибирской магистрали — самой длинной железной дороги в России, соединяющей ее европейскую часть с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами.

Нарушителей взяли с поличным. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 281 УК РФ («Покушение на диверсию»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.