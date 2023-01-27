Рок-музыкантов обвиняют в теракте за поджог военкомата в Челябинске

Суд продлил арест подозреваемым до 17 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкантам, подозреваемым в поджоге челябинского военного комиссариата, предъявили обвинение в теракте. Речь идет об участника рок-группы «Room 32».

«11 октября 2022 года УФСБ РФ по Челябинской области сообщило о задержании двух человек. Участники рок-группы Room 32 кинули коктейли Молотова в здание мэрии, где в том числе находится военно-учетный стол», — сообщает ТАСС.

Кроме этого, информационное агентство указывает, что суд продлил подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом музыканты будут находиться до 17 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемым в поджоге военкомата в Нижневартовске обещали заплатить за преступление. Задержанные сообщили суду, что за поджог комиссариата им пообещали вознаграждение в 3 миллиона рублей.