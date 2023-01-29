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Екатеринбург попал в список городов для региональной базы «Аэрофлота»

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, аэрофлот
База «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге, Казани или Уфе Фото:

Екатеринбург один из рассматриваемых городов России для создания региональной базы авиакомпании «Аэрофлот» в кластере Урал и Поволжье. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025—2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование», — передает слова Сергея Александровского «Интерфакс». Один из городов, в которых может появиться региональная база — Екатеринбург, добавил гендиректор «Аэрофлота».

Кроме этого в число рассматриваемых городов вошли Казань и Уфа. По словам Александровского, создание региональной базы в кластере Поволжья и Урала позволит расширить перевозки внутри регионов и обеспечит трансфер на юг России.

Ранее URA.RU сообщало, что группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов из-за возможных проблем с их обслуживанием. При этом к 2030 году авиакомпания планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства.

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Екатеринбург один из рассматриваемых городов России для создания региональной базы авиакомпании «Аэрофлот» в кластере Урал и Поволжье. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025—2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование», — передает слова Сергея Александровского «Интерфакс». Один из городов, в которых может появиться региональная база — Екатеринбург, добавил гендиректор «Аэрофлота». Кроме этого в число рассматриваемых городов вошли Казань и Уфа. По словам Александровского, создание региональной базы в кластере Поволжья и Урала позволит расширить перевозки внутри регионов и обеспечит трансфер на юг России. Ранее URA.RU сообщало, что группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов из-за возможных проблем с их обслуживанием. При этом к 2030 году авиакомпания планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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