Екатеринбург попал в список городов для региональной базы «Аэрофлота»

30 января 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

База «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге, Казани или Уфе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбург один из рассматриваемых городов России для создания региональной базы авиакомпании «Аэрофлот» в кластере Урал и Поволжье. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025—2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование», — передает слова Сергея Александровского «Интерфакс». Один из городов, в которых может появиться региональная база — Екатеринбург, добавил гендиректор «Аэрофлота». Кроме этого в число рассматриваемых городов вошли Казань и Уфа. По словам Александровского, создание региональной базы в кластере Поволжья и Урала позволит расширить перевозки внутри регионов и обеспечит трансфер на юг России. Ранее URA.RU сообщало, что группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов из-за возможных проблем с их обслуживанием. При этом к 2030 году авиакомпания планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства.

Екатеринбург один из рассматриваемых городов России для создания региональной базы авиакомпании «Аэрофлот» в кластере Урал и Поволжье. Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. «В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025—2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование», — передает слова Сергея Александровского «Интерфакс». Один из городов, в которых может появиться региональная база — Екатеринбург, добавил гендиректор «Аэрофлота». Кроме этого в число рассматриваемых городов вошли Казань и Уфа. По словам Александровского, создание региональной базы в кластере Поволжья и Урала позволит расширить перевозки внутри регионов и обеспечит трансфер на юг России. Ранее URA.RU сообщало, что группа «Аэрофлот» к концу десятилетия может списать почти две сотни самолетов из-за возможных проблем с их обслуживанием. При этом к 2030 году авиакомпания планирует получить 339 авиалайнеров отечественного производства.