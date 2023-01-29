29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Инвалид из пермской колонии отсудил компенсацию за неприспособленную камеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Камера для инвалидов должна отличаться от обычной Фото:

В одной из колоний Пермского края осужденного, который имеет первую группу инвалидности, поместили в неприспособленную для таких людей камеру. Соликамский городской суд установил, что в ней он провел около месяца.

«Помещение туда инвалида 1 группы, который по состоянию своего здоровья значительно ограничен в движении, свидетельствует о ненадлежащих условиях содержания. Наличие в санузле камеры напольной чаши „Генуя“ с учетом физического состояния С., возможность использования ее с помощью третьих лиц, безусловно, причиняло ему страдания как физические, так и нравственные», — говорится на сайте суда.

Рассмотрев жалобу осужденного, суд признал нарушения со стороны руководства ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю. С казны РФ в пользу истца взыскана компенсация в 10 тысяч рублей.

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В одной из колоний Пермского края осужденного, который имеет первую группу инвалидности, поместили в неприспособленную для таких людей камеру. Соликамский городской суд установил, что в ней он провел около месяца. «Помещение туда инвалида 1 группы, который по состоянию своего здоровья значительно ограничен в движении, свидетельствует о ненадлежащих условиях содержания. Наличие в санузле камеры напольной чаши „Генуя“ с учетом физического состояния С., возможность использования ее с помощью третьих лиц, безусловно, причиняло ему страдания как физические, так и нравственные», — говорится на сайте суда. Рассмотрев жалобу осужденного, суд признал нарушения со стороны руководства ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю. С казны РФ в пользу истца взыскана компенсация в 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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