Главный тренер сборной России Карпин купил дом в Эстонии за миллион евро

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приобрел трехэтажный коттедж в деревне Принги, расположенной в 15 километрах от столицы Эстонии — Таллина, почти за миллион евро. Туда он планирует переехать после завершения своей работы в клубе «Ростов».
«За коттедж он отдал 900 тысяч евро — примерно половину Артема Дзюбы, которого оценивают в 1,8 миллионов евро», — пишет telegram-канал Shot. Туда он планирует переехать на постоянное место жительства вместе со своей семьей, у которых есть эстонское гражданство, так как долгое время они жили в Нарве.
Коттедж Валерия Карпина оборудован всем необходимым для комфортного проживания: в доме есть сауна, парная, бассейн, тренажерный зал и несколько спален. Он сделан полностью из натуральных материалов, таких как шлифованный камень и дуб для паркета, что подчеркивает статус и качество жилья. Кроме того, деревня Принги, где расположен особняк, пользуется популярностью среди туристов и предлагает разнообразные социальные объекты.
Ранее стало известно, что Валерию Карпину повысили зарплату до 1,8 млн рублей в год после его ухода из ФК «Ростов». Журналист Василий Рогов отметил, что это делает Карпина одним из самых дорогих тренеров в российской премьер-лиге и Европе. Контракт Карпина со сборной рассчитан до 2028 года, сообщает «Национальная служба новостей».
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