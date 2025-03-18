Путин назначил новых судей в Пермском крае

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил ряд судей и их заместителей в Пермском крае. Документ датирован 18 марта.
«Вакантными перестали быть должности судей Арбитражного суда Пермского края. На них назначены Ольга Кондратьева и Светлана Кычева», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, на 6-летний срок полномочий назначен заместителем председателя Пермского краевого суда Константин Малыгин. Зампредседателя Березниковского городского суда стала Наталья Горланова, а заместителем председателя Краснокамского городского суда — Денис Никулин.
Ранее URA.RU сообщало о строительстве нового здания для Кочевского районного суда. Работы оценили в 117 млн рублей. Это будет двухэтажное строение. До этого судебный департамент признал критической ситуацию со зданиями пермских судов.
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